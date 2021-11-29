В Латвии от Covid-19 умерли три молодые матери

По ее словам, беременные относятся к категории пациентов среднего и высокого риска. При заражении Covid-19 у будущих мам часто развивается более тяжелая форма заболевания.

"Мы знаем, что в Латвии три молодые матери потеряли свои жизни в борьбе с этой болезнью", - пояснила специалист.

Данные, собранные PSKUS, показывают, что примерно треть беременных женщин в больнице были вакцинированы против Covid-19. "Мы понимаем, что вакцинация в Латвии началась девять месяцев назад, и

многие беременные женщины боялись вакцинироваться, а некоторым, кажется, что они родят, и все будет хорошо", - сказала Янсоне.

Из недавно беременных пациенток большая часть вакцинирована против Covid-19.

"Мы также рекомендуем бустерную вакцину для некоторых матерей, и уже есть несколько пациентов, которые сделали это", - сказала врач PSKUS.

По ее словам, нет никаких доказательств того, что вакцина каким-либо образом влияет на течение беременности и развитие ребенка, поэтому она безопасна в течение всех триместров. Янсоне также допускает, что ведется недостаточная просветительская работа о вакцинах против Covid-19 среди беременных женщин.

"Это вирусная инфекция, которая может проявиться у пациентки в тяжелой форме, она может испытывать кислородное голодание, у нее может быть высокая температура, что, безусловно, вредно для малыша, следовательно, риск гибели ребенка во время беременности выше", - пояснила Янсоне.

Часто из-за тяжелого или среднетяжелого состояния женщины врачи также быстрее вызывают роды, в результате чего дети остаются недоношены. Однако были случаи, когда ребенок умер в утробе матери из-за Covid-19.