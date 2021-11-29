Комик Руслан Белый об отмене выступлений: "Есть какая-то установка, что я нежелательный артист"

Комик рассказал, что организаторы ссылались на негласный запрет властей на его выступления, а мероприятие в Санкт-Петербурге отменили объяснив, что концерт не согласован городским комитетом по культуре.
Причиной таких запретов Руслан Белый считает публикации на YouTube его выступлений "Я свой" и "Почему я отрастил усы". Кроме того, артисту отказали в появлении на шоу "Вечерний Ургант". Об этом пишет "Медуза".
"Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом", - сказао Белый.
При этом, комик признался, что никакое официальное лицо с ним не говорило. Но "вроде как эта инициатива идет от администрации президента".
Ранее популярный белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал Юрию Дудю о своей жизни после протестов в Беларуси, а также о своем отношении к заявлению Гарика Мартиросяна о том, что он ничего не знает про историю с Идраком Мирзализаде.