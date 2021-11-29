Комик Руслан Белый об отмене выступлений: "Есть какая-то установка, что я нежелательный артист"

Комик рассказал, что организаторы ссылались на негласный запрет властей на его выступления, а мероприятие в Санкт-Петербурге отменили объяснив, что концерт не согласован городским комитетом по культуре.

Причиной таких запретов Руслан Белый считает публикации на YouTube его выступлений "Я свой" и "Почему я отрастил усы". Кроме того, артисту отказали в появлении на шоу "Вечерний Ургант". Об этом пишет "Медуза".

"Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом", - сказао Белый.

При этом, комик признался, что никакое официальное лицо с ним не говорило. Но "вроде как эта инициатива идет от администрации президента".