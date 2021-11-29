Поев на ужин сыра, увидишь странный сон. Неужели это правда?

Ряд исследований показывает, что хотя высококалорийный ужин и повышает ночную температуру тела, это не обязательно выливается в кошмары. Но в целом повышенная температура все же влияет на сон.

Известно, что заболевания, сопровождаемые высокой температурой, часто приносят кошмары и галлюцинации, причем сны, которые человек видит в таком состоянии, более причудливы и странны. Но может ли сыр повышать температуру настолько, чтобы это вызывало лихорадочные сновидения? Ответ на этот вопрос требует дальнейших исследований.

Хорошая новость состоит в том, что некоторые продукты, по имеющимся данным, способствуют спокойному сну и забыванию кошмаров. Ученые, называют, в частности, киви, богатые "гормоном хорошего настроения" серотонином, и вишневый сок.

Шарлотт Гупта обнаружила, что быстрому и крепкому засыпанию помогает средиземноморская диета, в которой много фруктов, овощей, плодов и орехов.

"Это происходит благодаря наличию в них вызывающего сонливость мелатонина", - поясняет исследователь.

Сыры на любой вкус ФОТО: Getty Images

Профессор диетологии медицинского центра имени Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке Мари-Пьер Сент-Онж установила, что люди, придерживающиеся рекомендованной диеты, засыпают в два раза быстрее по сравнению с теми, кто ест любимые ими продукты, содержащие много жиров и сахара и недостаточно клетчатки.

"Представляется, что растительная пища связана с хорошим сном", - говорит она.

Сыр почти не содержит клетчатки и богат насыщенными жирами, но в данном смысле не отличается от многих других продуктов, в частности, большинства полуфабрикатов.

Работ, посвященных соотношению между качественным питанием и крепким сном, не так много, но имеющиеся указывают на важную роль триптофана - аминокислоты, содержащейся в белковых продуктах, в том числе сыре, а также в мясе индейки, рыбе, гречке, овсянке и сыре тофу.

Триптофан способствует выработке в организме "гормона сна" мелатонина. Этот механизм включается ночью. Однако неизвестно, сколько времени занимает данный процесс и, соответственно, в какое время суток предпочтительно употреблять продукты, содержащие триптофан, говорит Сент-Онж.

Возможно, все проще. Полный желудок и повышенное содержание сахара в крови, сопровождающие переваривание пищи, мешают спать.

Два самых известных литературных "ужастика" обязаны своим появлением сытному ужину. Брэм Стокер придумал "Дракулу", накануне переев салата из крабов, а сюжет "Мистера Джекила и доктора Хайда" был навеян Роберту Льюису Стивенсону кошмаром после обильной вечерней трапезы.

Персонажи кошмаров ФОТО: Getty Images

"Мы в принципе не приветствуем еду на сон грядущий, но если уж вы это делаете, желательно выбирать правильные продукты, такие как белое мясо, рыбу и тофу", - говорит Шарлотт Гупта.

По ее словам, важна не только пища сама по себе, но и то, как мы ее принимаем. Нерегулярное питание способно ухудшать качество сна.

По данным профессора Нильсена, сон на голодный желудок и чувство жажды могут вызывать беспокойные сновидения с таким же успехом, как и переедание.

"Те, кто делает большие перерывы между приемами пищи, чаще видят яркие необычные сны. Исторически всегда считалось, что пост сопровождается разными видениями", - говорит он. Последнее, впрочем, могло быть связано с религиозной экзальтацией.

Нильсен также обнаружил определенную зависимость между сном и пищевыми привычками, такими как приверженность к определенной диете и булимия.

По его данным, те, кто ест, потому что проголодался, спят крепче, чем люди, ищущие в еде удовольствия или успокоения. Но собранного материала недостаточно для научных выводов.

Нужны лабораторные тесты, во время которых участникам давали бы разную еду, а затем укладывали спать, но проделать такое сложно, указывает Нильсен.

Свидетельств связи между качеством нашего сна и тем, что и как мы едим, имеется достаточно. Но в теории о том, что кошмары вызывает именно сыр, пока столько же дыр, сколько в швейцарском "Эмментале".

Главный вывод заключается в том, что нам под силу контролировать ситуацию.