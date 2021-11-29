Границы закрыты, входящие рейсы приостановлены: мир пытается сдержать омикрон-штамм

В Марокко запрет вступит в силу в понедельник в 23:59 по местному времени (22:59 по латвийскому времени).

"Решение было принято из-за быстрого распространения нового омикрон-штамма коронавируса в Европе и Африке и для (...) защиты здоровья граждан Марокко", - сообщил комитет, который наблюдает за реакцией Марокко на пандемию.

Запрет на полеты будет регулярно пересматриваться и при необходимости отменяться или продлеваться. В случае необходимости поездки по репатриации будут организованы в сотрудничестве с посольствами Марокко, сказал официальный представитель страны.

Марокко, экономика которого играет важную роль в туризме, в пятницу запретило въезд из Южной Африки и шести других африканских стран.

Израиль также объявил в воскресенье, 28 ноября, что из-за нового штамма Covid-19 закроет свои границы для иностранцев. Такое же заявление сделала Япония в понедельник, 29 ноября, возобновив запрет на краткосрочные командировки иностранцев и иностранных студентов и рабочих, который был отменен в этом месяце.

В выходные Япония потребовала, чтобы иммигранты из южной части Африки были помещены на десятидневный карантин в назначенное правительством жилье.

Между тем Филиппины, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая омикрона, приостановили действие решения о разрешении въезжать полностью вакцинированным туристам. Решение, которое должно было вступить в силу 1 декабря, было принято по экономическим причинам, поскольку туристический сектор играет важную роль в экономике Филиппин.

О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.

В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.

В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.

Ученые считают, что новый вариант может быть не только более заразным, чем дельта-штамм или индийский вариант, но и более устойчивым к нынешним вакцинам от Covid-19. Для обозначения нового штамма была выбрана 15-я буква греческого алфавита - омикрон.