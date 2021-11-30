Насколько вредно есть зеленую картошку? Ответ специалиста

"Купил в магазине картошку, чтобы дома приготовить. Дома я открыл пакет и сильно удивился. Я увидел, что придется есть зеленую картошку. Насколько это вредно?" - спрашивает Янис.

В ходе передачи было установлено, что в магазине, где Янис купил картошку, в некоторых упаковках находились и зеленая, и порченая картошка.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) до сих пор не получала жалоб на картошку данного производителя, но допускает, что дело в неправильном хранении овощей в магазине.

"Магазин должен проводить инвентаризацию продуктов, переучет. Надо выяснить производителя данной картошки, как она хранилась, где стояла. В таком случае партию надо изъять из оборота, так как эта картошка действительно испорчена.

Картошка зеленеет не только при дневном свете, но и в том случае, если ее положить прямо под освещение,"

пояснила руководитель отдела распространения продуктов PVD Татьяна Марченкова.

Представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле указала, что сейчас выясняются обстоятельства проблемы. Но пока что это - единственный случай, с которым столкнулся магазин.

"Зеленая картошука однозначно вредна для людей, но все зависит от дозы.

В картошке образуются гликоалкалоиды - токсичные химические соединения. Но от 10 до 20 граммов зеленой картошки съесть можно, но если картошка выражено зеленая, а человек съел много, может случиться тяжелое отравление. Например, боль в животе, проблемы с желудком, а в более тяжелых случаях - неврологические синдромы, например, одышка, пониженное давление крови, сонливость.

Если съесть очень много зеленой картошки, можно попасть в кому или умереть," - предупреждает эксперт научного института Bior Янис Рушко.

Если картошка начала зеленеть, процесс стал необратимым. Чтобы картофелины так быстро не окрасились зеленым, их желательно хранить в холодном и темном месте, даже в холодильнике.

Также общий объем гликоалкалоидов можно снизить, если картошку жарить или готовить во фритюре. Варение картошки не уменьшает количество вредных веществ.