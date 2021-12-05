Ивлеева и Элджей снова вместе, а капитал-шоу "Поле чудес" закрывают?

Первый канал закрывает капитал-шоу "Поле чудес"?

Телепередача "Поле чудес" выходит уже 30 лет. Участники приезжают со всех уголков России, крутят барабан и пытаются отгадать слова. Параллельно с этим они делятся своим творчеством, хобби, дарят подарки ведущему Леониду Якубовичу, а также выигрывают призы.

Ранее Первый канал сообщил, что отказался продлевать контракт с компанией ВИД, которая занималась все эти годы производством программы. "Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения", - написано в анонсе.

Но, как оказалось, программу не закрывают, а перезапускают!

Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune. Именно она когда-то послужила источником творческого вдохновения для создания капитал-шоу.

С января 2022 года в эфире Первого канала начнет выходить шоу "Наше Поле чудес" с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы.

А вам интересно, что из этого получится?

"Поле чудес" ФОТО: limon.ee

Настя Ивлеева и Элджей снова вместе?

СМИ на этой неделе заговорили о воссоединении Насти Ивлеевой и Элджея. Пару заметили на Кипре.

Сначала фото Алексея появилось на страничке Насти, чем она удивила подписчиков. Ивлеева уже некоторое время не появлялась с Элджеем на общественных мероприятиях. Папарацци сняли парочку в одном из ресторанов Кипра. Журналисты заговорили о воссоединении бывших супругов.