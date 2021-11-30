Все о ковид-сертификате: ответы на самые актуальные вопросы

Да, в Латвийскую Республику можно въехать, используя полученный в Великобритании сертификат о вакцинации, потому что Великобритания недавно присоединилась к системе сертификатов Европейского союза (ЕС) или единому цифровому шлюзу. Он обеспечивает обмен информацией о QR-кодах сертификатов в рамках стран ЕС, соответственно QR-коды Великобритании можно проверить. Стоит иметь в виду, что в Великобритании доступны два вида сертификатов – для использования внутри страны и для путешествий (travel certificate). При этом, перед поездкой в Латвию, рекомендуется проверить срок действия сертификата и то, можно ли сертификат отсканировать, используя мобильное приложение Covid19Verify.

К единому цифровому шлюзу ЕС присоединились уже 24 государства. Список постоянно обновляется на сайте Европейской комиссии https://ec.europa.eu/ в разделе EU Digital COVID Certificate.

Как пользоваться сертификатом после смены фамилии?

Информация о смене фамилии поступает от Управления делами гражданства и миграции в течение двух недель. Через две недели лицу необходимо подключиться к сайту www.covid19sertifikats.lv, удалить действующий сертификат и подключиться повторно, чтобы создать сертификат с новой фамилией. До этого можно использовать сертификат со старой фамилией, дополнительно предъявляя паспорт или удостоверение личности и документ, подтверждающий смену фамилии.

Как проверить, действителен ли мой сертификат?

Действительность своего сертификата можно проверить, зайдя на сайт www.covid19sertifikats.lv и нажав кнопку "Верифицировать сертификаты", или с помощью мобильного приложения Covid19Verify, которое доступно в App Store и Google Play Store. Для проведения проверки необходимо загрузить QR-код сертификата или направить на него камеру своего смарт-устройства. Напомним, что при сканировании сертификата необходимо правильно выбрать цель использования: например, сертификат, действительный для въезда в Латвию, или получение услуг и посещение мероприятий в "зеленом режиме" и др.

Как получить сертификат, если я не пользуюсь интернет-банком и у меня нет другого инструмента для подключения?

Сертификат можно получить в информационных центрах крупных городов и в государственных единых центрах обслуживания клиентов, предварительно записавшись на визит. Адреса и телефоны можно узнать, позвонив по номеру 8989 и на сайте www.vmnvd.gov.lv в разделе "Цифровой сертификат Covid-19". Для получения сертификата можно обратиться и в медицинское учреждение, где была проведена вакцинация.

Почему мой первичный сертификат вакцинации недействителен?

"Первичный сертификат о вакцинации" лишь информирует человека о том, когда получена первая дозы вакцины от Covid-19. После получения второй дозы необходимо зайти на сайт www.covid19sertifikats.lv и создать новый сертификат под названием "Сертификат вакцинации", подтверждающий факт завершения курса вакцинации от Covid-19.

Как получить сертификат, если я вакцинировался за пределами Латвии?

В Латвии можно использовать сертификат, созданный в стране-участнице Европейского союза или в стране, которая присоединилась к единому цифровому шлюзу ЕС. Если вакцинация была проведена за пределами этих стран, то для создания сертификата факт вакцинации нужно зарегистрировать в системе E-veselība Латвийской Республики, обратившись с заявлением и подтверждающим вакцинацию документом в НСЗ.

НСЗ проводит регистрацию факта вакцинации, если лицо имеет право на оплаченные государством услуги здравоохранения в Латвийской Республике, в том числе и на вакцинацию от Covid-19. Подробную информацию об условиях и подаче заявления можно узнать по телефону 80001234 или на сайте НСЗ www.vmnvd.gov.lv в разделе "Создание сертификата, если вакцинация была проведена за пределами европейских стран"