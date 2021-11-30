Суд ЕС: к Римшевичу в уголовном процессе иммунитет не применяется

Во вторник суд вынес решение об отмене иммунитета Римшевича.

Сейчас уголовное дело Римшевича находится на рассмотрении в суде Рижского района в Юрмале, который приостановил производство, чтобы обратиться в суд ЕС по ряду вопросов, связанных с иммунитетом Римшевича как члена совета ЕЦБ. Суд запросил ответ о том, может ли вестись против Римшевича уголовное преследование на уровне государства или это противоречит иммунитету, предусмотренному в законе о ЕЦБ.

Римшевич и бизнесмен Марис Мартинсонс были задержаны в феврале 2018 года. Им предъявлено обвинение во взяточничестве.

Римшевича обвиняют в получении взятки в форме- оплаченной поездки на отдых, а также в получении денежной взятки. Его также обвиняют в отмывании денег. Римшевич отрицает свою вину в инкриминируемых преступлениях.