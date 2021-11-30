Решение принято: тестирование работников экспресс-тестами будет добровольным

Поправки дают возможность работодателям, чтобы обеспечить эпидемиологически безопасную среду на рабочих местах, осуществлять тестирование всех работающих очно сотрудников. Если работодатель такое тестирование организует, то необходимо разработать порядок тестирования, предусмотрев его проведение, надзор за качеством сбора тестов, фиксирование результатов тестирования, а также действия в случае положительного результата.

В случае положительного теста сотрудника необходимо отстранить от исполнения рабочих обязанностей, а остальные работники, которые находились в тесном контакте с этим лицом в течение последних трех дней - например, работали в одном помещении, вместе выполняли рабочие обязанности, принимали участие в общих собраниях - считаются контактными лицами. В этих случаях работодатели должны установить контактных лиц и организовать их ежедневное тестирование или же отправить на домашний карантин.

Упомянутые тесты будут делаться за средства работодателей, но, принимая во внимание их важность для общественного здоровья в целом, предусматривается, что приобретение тестов будет компенсировано из средств госбюджета. В случае, если работодатель не организует тестирование работников, он должен обеспечить предоставление работниками подтверждений об их хорошем самочувствии, как это было ранее.

Напомним, в связи с непониманием, которое общественность выражает по поводу процедуры распределения комплектов для самотестирования на антиген вызывающего Covid-19 вируса, на заседании партий правящей коалиции было принято решение проводить экспресс-тесты на работе добровольно, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Политик отметил, что сегодня члены коалиции обсудили более широкое введение антигенных тестов и решили, что с учетом того, что еще нет полной ясности о порядке выдачи и доступности тестов, Кабинет министров отменит требование обязательного проведения антигенных тестов на рабочих местах.

Представитель Национального объединения, депутат Сейма Илзе Индриксоне сказала, что этому вопросу была посвящена большая часть дискуссий сегодняшнего собрания, в результате чего родилось "ясное послание предпринимателям, которые с нетерпением ждали решения". Коалиция договорилась о том, что намеченное обязательное требование преобразуется в рекомендательное, позволяющее работодателям взвешивать риски и проводить скрининговые тесты, если они сочтут это необходимым. То есть работодатели сами смогут определить, проводить или не проводить экспресс-тесты.