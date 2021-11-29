Пн, 29.11.2021
До сих пор большинство жаловалось на боли в теле и усталость, очень сильную усталость, и мы видим это у более молодого поколения, а не у пожилых людей. Анджелика Кутзе, глава медицинского общества ЮАР
Анджелика Кутзе, глава медицинского общества ЮАР
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Экспресс-тесты на Covid-19 на рабочих местах будут добровольными

ФОТО: Reuters/ScanPix

В связи с непониманием, которое общественность выражает по поводу процедуры распределения комплектов для самотестирования на антиген вызывающего Covid-19 вируса, на сегодняшнем заседании партий правящей коалиции было принято решение проводить экспресс-тесты на работе добровольно, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Политик отметил, что сегодня члены коалиции обсудили более широкое введение антигенных тестов и решили, что с учетом того, что еще нет полной ясности о порядке выдачи и доступности тестов, Кабинет министров отменит требование обязательного проведения антигенных тестов на рабочих места.

Представитель Национального объединения, депутат Сейма Илзе Индриксоне сказала, что этому вопросу была посвящена большая часть дискуссий сегодняшнего собрания, в результате чего родилось "ясное послание предпринимателям, которые с нетерпением ждали решения". Коалиция договорилась о том, что намеченное обязательное требование преобразуется в рекомендательное, позволяющее работодателю взвешивать риски и проводить скрининговые тесты, если они сочтут это необходимым.

То есть работодатели сами смогут определить, проводить или не проводить быстрые тесты. Индриксоне подчеркнула, что многие работодатели уже используют эти самотесты. В то же время она выразила надежду на то, что будет разработан порядок, при котором государство будет компенсировать расходы на тестирование. "Таким образом каждый сможет внести свою лепту в безопасность, оказывая услуги и создавая безопасную рабочую среду", - подчеркнула депутат.

На пресс-конференции Кариньша спросили, продолжит ли государство закупать тесты, если использование антигенных тестов будет рекомендацией, на что премьер ответил, что такие детали еще обсуждаются. Он подчеркнул, что целью более широкого использования этих тестов является то, чтобы "в будущем мы не дошли до сидения дома".

"Если вакцины помогают уменьшить количество госпитализированных, то широкое тестирование очень снижает распространение вируса, так как при констатации у людей Covid-19 они могут самоизолироваться и не дать вирусу перейти в рабочие коллективы, школы или другое общество", - пояснил премьер-министр. По его мнению, в интересах государства, чтобы люди как можно шире использовали тесты, и важно, чтобы они были доступны и бесплатны. По-прежнему надо работать над механизмами, как эти тесты обеспечить, добавил Кариньш.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) добавил, что работодатели и до сих пор широко использовали экспресс-тесты, обеспечивая их из собственных средств. Он также упомянул результаты опроса, проведенного Конфедерацией работодателей Латвии, которые подтверждают, что абсолютное большинство работодателей хотели бы использовать экспресс-тесты.

С принятием решения правительства определить антигенные тесты как рекомендательные ситуация изменится, поэтому необходимо соглашение между работодателями, а также Министерством экономики и Министерством финансов о том, будет ли государство предоставлять эту поддержку и на каких условиях, сказал Павлютс.

На вопрос, не повысится ли риск, что кто-то будет использовать эти тесты недобросовестно, министр здравоохранения сказал, что тесты смогут выполнять те, кто этого хочет, так как экспресс-тесты будут добровольными. По его мнению, любые отклонения от нормы будут маловероятными.

Павлютс подчеркнул, что в связи с использованием антигенных тестов хороший пример - школы, где этот метод уже отработан. Школам известно, как действовать в случае положительного результата, и такое же поведение необходимо для самотестирования в другой среде. "Это в большой степени основано на честности общества", - сказал министр, добавив, что, если объяснить населению, как правильно применять тесты, они могут стать эффективным инструментом, чтобы повысить безопасность и вовремя выявлять случаи инфицирования.

По словам пресс-секретаря Кариньша Сандриса Сабаева, согласно имеющейся у премьер-министра информации, закупку, в рамках которой Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) недавно решил заключить первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген к вызывающему заболевание Covid-19 вирусу SARS-CoV-2 с компанией Ekspress laboratorija, начали проверять правоохранительные органы. Представитель премьер-министра подчеркивает, что все закупки, произведенные в период распространения Covid-19, отслеживаются и контролируются соответствующими органами.

По мнению премьер-министра, более широкое внедрение самотестирования на антиген Covid-19 является одной из мер безопасности, повышающих шансы Латвии на раннее обнаружение вспышек, что особенно важно сейчас, учитывая как недавнюю вспышку, так и зимний период.

Ранее прозвучало, что Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) заключил первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген к вызывающему заболевание Covid-19 вирусу SARS-CoV-2 с компанией Ekspress laboratorija на общую сумму 3 млн евро.

Согласно информации Firmas.lv, компания по торговле медицинскими товарами Ekspress laboratorija принадлежит Тому Бинде, Елене Путвике и гражданину России Сергею Лебедеву. Компания была зарегистрирована только весной этого года, поэтому данных о ее финансовых показателях пока нет.

У компании имеется сайт antigentest.lv, на котором можно купить "быстрые и надежные тесты на антиген Covid-19 для предприятий, спортивных клубов, учреждений культуры, гостиниц, государственных учреждений, самоуправлений, медицинских учреждений, частных лиц", а также другие медицинские изделия, в том числе маски, халаты, перчатки, термометры. Ассортимент тестов на антиген Covid-19, предлагаемых в интернет-магазине компании, довольно широк, а самый дешевый из них стоит 2,15 евро.

9 ноября VALIC объявил опрос цен на поставку комплектов для самотестирования в соответствии с техническим заданием, подготовленным Минздравом. Всего было получено 30 предложений.

После оценки поданных заявок было принято решение заключить общее соглашение с пятью претендентами: Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A. Medical.

Цены, предлагаемые этими участниками тендера на поставку четырех миллионов тестов, составляют 0,75-1,25 евро за тест при условии доставки указанного объема тестов в течение 5-20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Планируемый срок поставки первой партии четырех миллионов тестов - пять рабочих дней, и победителем данной закупки стала Ekspress laboratorija. Общая сумма контракта составляет 3 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Если будет принято решение об увеличении числа необходимых тестов, для поставки следующих партий будет выбран новый победитель среди упомянутых пяти претендентов.

Ранее сообщалось, что с 6 декабря проходить самотестирование на Covid-19 должны будут дважды в неделю все, кто работает в очном режиме, в контакте с другими работниками, получателями услуг или посетителями. Это предусматривают принятые во вторник, 23 ноября, поправки правительства к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации.


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