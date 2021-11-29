Экспресс-тесты на Covid-19 на рабочих местах будут добровольными

На пресс-конференции Кариньша спросили, продолжит ли государство закупать тесты, если использование антигенных тестов будет рекомендацией, на что премьер ответил, что такие детали еще обсуждаются. Он подчеркнул, что целью более широкого использования этих тестов является то, чтобы "в будущем мы не дошли до сидения дома".

"Если вакцины помогают уменьшить количество госпитализированных, то широкое тестирование очень снижает распространение вируса, так как при констатации у людей Covid-19 они могут самоизолироваться и не дать вирусу перейти в рабочие коллективы, школы или другое общество", - пояснил премьер-министр. По его мнению, в интересах государства, чтобы люди как можно шире использовали тесты, и важно, чтобы они были доступны и бесплатны. По-прежнему надо работать над механизмами, как эти тесты обеспечить, добавил Кариньш.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) добавил, что работодатели и до сих пор широко использовали экспресс-тесты, обеспечивая их из собственных средств. Он также упомянул результаты опроса, проведенного Конфедерацией работодателей Латвии, которые подтверждают, что абсолютное большинство работодателей хотели бы использовать экспресс-тесты.

С принятием решения правительства определить антигенные тесты как рекомендательные ситуация изменится, поэтому необходимо соглашение между работодателями, а также Министерством экономики и Министерством финансов о том, будет ли государство предоставлять эту поддержку и на каких условиях, сказал Павлютс.

На вопрос, не повысится ли риск, что кто-то будет использовать эти тесты недобросовестно, министр здравоохранения сказал, что тесты смогут выполнять те, кто этого хочет, так как экспресс-тесты будут добровольными. По его мнению, любые отклонения от нормы будут маловероятными.

Павлютс подчеркнул, что в связи с использованием антигенных тестов хороший пример - школы, где этот метод уже отработан. Школам известно, как действовать в случае положительного результата, и такое же поведение необходимо для самотестирования в другой среде. "Это в большой степени основано на честности общества", - сказал министр, добавив, что, если объяснить населению, как правильно применять тесты, они могут стать эффективным инструментом, чтобы повысить безопасность и вовремя выявлять случаи инфицирования.

По словам пресс-секретаря Кариньша Сандриса Сабаева, согласно имеющейся у премьер-министра информации, закупку, в рамках которой Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) недавно решил заключить первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген к вызывающему заболевание Covid-19 вирусу SARS-CoV-2 с компанией Ekspress laboratorija, начали проверять правоохранительные органы. Представитель премьер-министра подчеркивает, что все закупки, произведенные в период распространения Covid-19, отслеживаются и контролируются соответствующими органами.

По мнению премьер-министра, более широкое внедрение самотестирования на антиген Covid-19 является одной из мер безопасности, повышающих шансы Латвии на раннее обнаружение вспышек, что особенно важно сейчас, учитывая как недавнюю вспышку, так и зимний период.