Павлютс: люди хотят сделать ревакцинацию раньше положенного срока, им отказывают

"В настоящее время более 67 тысяч человек в Латвии получили бустерную дозу. Сейчас все люди старше 18 лет могут подать заявку на ревакцинацию. Ревакцинация особенно необходима людям старше 40 лет и людям из групп риска", - поясняет Павлютс.

"Есть жалобы о случаях, когда люди хотели получить дополнительную вакцину за несколько дней того, как прошло полгода с момента вакцинации, и им было отказано.

В таких случаях мы объясним поставщикам услуг необходимость идти навстречу людям и проявлять некоторую гибкость".

Министр пояснил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране относительно стабильная, ситуация в больницах улучшается.

На данный момент получить бустерную прививку от Covid-19 могут все ранее вакцинированные жители Латвии в возрасте 50 лет или старше, а также все, кому уже исполнилось 18, если у них имеются хронические заболевания.

Запись на дополнительную вакцину становится доступной лишь по истечении шести месяцев после первичной полной вакцинации.