Вт, 30.11.2021
В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат. Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
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Павлютс: люди хотят сделать ревакцинацию раньше положенного срока, им отказывают

Veselības ministrs Daniels Pavļuts ФОТО: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja

Во вторник, 30 ноября, после удаленного заседания Кабинета министров министр здравоохранения Дэниэль Павлютс заявил, что есть жители, которые хотели получить дополнительную вакцину за несколько дней до прошествия шести месяцев, и им было отказано.

"В настоящее время более 67 тысяч человек в Латвии получили бустерную дозу. Сейчас все люди старше 18 лет могут подать заявку на ревакцинацию. Ревакцинация особенно необходима людям старше 40 лет и людям из групп риска", - поясняет Павлютс.

"Есть жалобы о случаях, когда люди хотели получить дополнительную вакцину за несколько дней того, как прошло полгода с момента вакцинации, и им было отказано.

В таких случаях мы объясним поставщикам услуг необходимость идти навстречу людям и проявлять некоторую гибкость".

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Министр пояснил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране относительно стабильная, ситуация в больницах улучшается.

На данный момент получить бустерную прививку от Covid-19 могут все ранее вакцинированные жители Латвии в возрасте 50 лет или старше, а также все, кому уже исполнилось 18, если у них имеются хронические заболевания.

Запись на дополнительную вакцину становится доступной лишь по истечении шести месяцев после первичной полной вакцинации.

Как сообщала передача Nekā personīga телеканала TV3, несмотря на то, что в Латвии более 100 000 пожилых людей не получили ни одной дозы вакцины, в ближайшие месяцы необходимо добиться того, чтобы несколько сотен тысяч человек пошли за бустерной дозой. Чтобы этому способствовать, в правительстве обсуждается идея установить срок годности ковид-сертификатов.


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