В Москве проходит прощание с Градским
В Москве, в театре "Градский Холл", началась церемония прощания с композитором и певцом Александром Градским, умершим 28 ноября от ишемического инсульта, сообщает ТАСС.
В Москве, в театре "Градский Холл", началась церемония прощания с композитором и певцом Александром Градским, умершим 28 ноября от ишемического инсульта, сообщает ТАСС.
Отмечается, что, несмотря на то, что начало панихиды было назначено на 11:00 по московскому времени (10:00 по Риге), желающие проститься начали собираться еще за полчаса до этого. Они в зал заходят вереницей, чтобы возложить цветы.
В театре «Градский холл» проходит церемония прощания с народным артистом России Александром Градским pic.twitter.com/zb4Gt6V0vh— Ученик Штирлица (@moments_Spring) December 1, 2021
Прессу не приглашали на церемонию, которая должна была пройти в частном формате. Однако журналисты также с утра собрались в театре.
Жители и гости столицы прощаются сегодня с Александром Градским в здании театра "Градский Холл" pic.twitter.com/GyMlbekghk— ValentinaD'j (@f61T8JlKLo3dBaW) December 1, 2021
В фойе театра играют песни Градского, установлен его черно-белый портрет в молодые годы. Гроб установлен на сцене в окружении венков. На большом экране демонстрируют фотографии Градского в разные годы: в семейном кругу, на сцене, во время записи телешоу "Голос".
Планируется, что после двух часов гражданской панихиды траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище.
Напомним, 28 ноября стало известно о смерти Александра Градского. В 2015 году артист стал художественным руководителем театра "Градский Холл" в Москве, а еще с 2012 года принимал участие в музыкальном проекте "Голос" на Первом канале в качестве наставника. 10-й сезон шоу начал выходить на Первом канале в начале октября, к моменту кончины артиста в эфир вышло 8 выпусков.