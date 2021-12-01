В Москве проходит прощание с Градским

Отмечается, что, несмотря на то, что начало панихиды было назначено на 11:00 по московскому времени (10:00 по Риге), желающие проститься начали собираться еще за полчаса до этого. Они в зал заходят вереницей, чтобы возложить цветы.

В театре «Градский холл» проходит церемония прощания с народным артистом России Александром Градским pic.twitter.com/zb4Gt6V0vh — Ученик Штирлица (@moments_Spring) December 1, 2021

Прессу не приглашали на церемонию, которая должна была пройти в частном формате. Однако журналисты также с утра собрались в театре.

Жители и гости столицы прощаются сегодня с Александром Градским в здании театра "Градский Холл" pic.twitter.com/GyMlbekghk — ValentinaD'j (@f61T8JlKLo3dBaW) December 1, 2021

В фойе театра играют песни Градского, установлен его черно-белый портрет в молодые годы. Гроб установлен на сцене в окружении венков. На большом экране демонстрируют фотографии Градского в разные годы: в семейном кругу, на сцене, во время записи телешоу "Голос".

Планируется, что после двух часов гражданской панихиды траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище.