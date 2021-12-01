Ср, 1.12.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Николас Кейдж сыграет Дракулу в новом фильме

Николас Кейдж ФОТО: Adam Rose/Netflix

Американский актер Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме "Рэнфилд", основанном на романе Брэма Стокера. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.

Главным героем фильма, ожидаемо, станет Рэнфилд, которого сыграет Николас Холт ("Люди Икс: Первый класс", "Фаворитка", "Безумный Макс: Дорога ярости"). В романе Стокера Рэнфилд - это пациент психиатрической больницы, который становится приближенным Дракулы, мечтая о бессмертии.

Режиссером картины станет Крис МакКей ("Робоцып", "Лего Фильм: Бэтмен"). Сценаристы ленты - Райан Ридли ("Рик и Морти", "Сообщество") и Роберт Киркман ("Неуязвимый", "Робоцып"). 

Фильм находится на стадии предпроизводства, поэтому пока неизвестно, ни когда начнутся съемки, ни когда выйдет на экраны, ни кто еще снимется в фильме.

Кейдж не в первый раз сыграет вампира: в 1988 году он снялся в фильме "Поцелуй вампира". В нем актер сыграл обезумевшего литературного агента, возомнившего себя новообращенным вампиром.


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