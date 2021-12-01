Николас Кейдж сыграет Дракулу в новом фильме
Американский актер Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме "Рэнфилд", основанном на романе Брэма Стокера. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.
Американский актер Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме "Рэнфилд", основанном на романе Брэма Стокера. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.
Главным героем фильма, ожидаемо, станет Рэнфилд, которого сыграет Николас Холт ("Люди Икс: Первый класс", "Фаворитка", "Безумный Макс: Дорога ярости"). В романе Стокера Рэнфилд - это пациент психиатрической больницы, который становится приближенным Дракулы, мечтая о бессмертии.
Режиссером картины станет Крис МакКей ("Робоцып", "Лего Фильм: Бэтмен"). Сценаристы ленты - Райан Ридли ("Рик и Морти", "Сообщество") и Роберт Киркман ("Неуязвимый", "Робоцып").
Фильм находится на стадии предпроизводства, поэтому пока неизвестно, ни когда начнутся съемки, ни когда выйдет на экраны, ни кто еще снимется в фильме.
Кейдж не в первый раз сыграет вампира: в 1988 году он снялся в фильме "Поцелуй вампира". В нем актер сыграл обезумевшего литературного агента, возомнившего себя новообращенным вампиром.