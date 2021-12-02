Мужчина из-за писательницы отсидел 16 лет. Оказалось, что это ошибка

Сравнивая номера четыре и пять, я отметила, что они были очень похожи, а лицо номера четыре показалось мне "чуть более плоским и широким", чем у подозреваемого. Кроме того, четвертый все время смотрел себе под ноги, и я выбрала пятого, который смотрел прямо на меня.

В ходе опознания, подчеркнула я, у меня было ощущение спешки, а требование адвоката обвиняемого выдворить представительницу кризисного центра запугало меня окончательно. Под конец я заявила, что так и не получила возможности рассмотреть глаза номера четыре, и еще раз повторила, что выбрала пятого, поскольку он смотрел на меня в упор.

В кабинете воцарилась тишина, если не считать судорожной дроби машинки, на которой печатал Лоренц.

- Элис, - начал он. - Вынужден сообщить, что ты не сумела опознать подозреваемого.

Он так и не сказал, который из них является подозреваемым. Не имел права. Но я-то знала.

Под текстом отчета он сделал пометку, что проинформировал меня о результатах опознания, а я добавила официальное заявление, что, по моему мнению, участники опознания под номерами четыре и пять смотрелись практически одинаково".

Позже полицейские заявили, что четвертый и пятый мужчины - друзья. Якобы Бродуотер специально попросил, чтобы одним из людей в лайн-апе был именно он.

"Если подозреваемый считает, что слишком выделяется среди остальных участников опознания, он может сам подыскать человека, который будет стоять рядом с ним.

<...> Вам просто расставили ловушку. Он использует этого своего приятеля, а приятель использует его, как делалось уже не раз. Они похожи как две капли воды. <...> Его дружок делал все, чтобы вас запугать. Ему было видно, когда вы появились за зеркальным экраном, и он начал давить вам на психику.

А подозреваемый в это время стоял и смотрел под ноги, будто он вообще ни при чем. Погулять вышел и заблудился".

Что касается анализа волоска, то Минюст США признал подобные экспертизы не отвечающими научным критериям. Как пишет CNN, в 2015 году ФБР объявило, что по меньшей мере в 90% случаев этот анализ ошибочен.

Тем не менее в 1982 году этих доказательств хватило, чтобы суд присяжных признал Бродуотера виновным.

Дальнейшая судьба

Бродуотер провел в тюрьме 16 лет и вышел лишь в 1998 году. За время своего срока он пять раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но всякий раз получал отказ, так как не признавал своей вины.

После выхода на свободу Бродуотер начал встречаться с женщиной, которая поверила в его невиновность. "Она верила мне, и это давало мне силы", - сказал мужчина в интервью CNN. Позже они поженились.