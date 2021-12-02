Алек Болдуин о трагедии на съемочной площадке: "Я не нажимал на курок пистолета"

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC — ABC News (@ABC) December 1, 2021

Журналист Джордж Стефанопулос спросил, почему Болдуин нажал на курок пистолета, хотя этого не было в сценарии, на что актер ответил:

"Я не нажимал на него. Я никогда не стал бы направлять на кого-то оружие и нажимать на спусковой крючок".

Кроме того, Болдуин отметил, что он "без понятия", как пуля вообще оказалась в пистолете: "Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке".

В опубликованном фрагменте видно, что Болдуин не в силах сдержать слезы, говоря о погибшей Галине Хатчинс. Он описывает ее как человека, "которого любили все".

Артист признался, что поддерживает связь с родными Галины и активно сотрудничает с полицией.

Полная версия интервью выходит сегодня, 2 декабря. В нем знаменитый актер расскажет, почему прервал молчание лишь сейчас, как все произошло и как он относится к обвинениям в свой адрес.