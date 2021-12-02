Чт, 2.12.2021
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Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент

Алек Болдуин о трагедии на съемочной площадке: "Я не нажимал на курок пистолета"

Алек Болдуин ФОТО: AP/Scanpix

Телеканал ABC опубликовал фрагменты из первого интервью актера Алека Болдуина после случая со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина", когда была убита оператор Галина Хатчинс.

Журналист Джордж Стефанопулос спросил, почему Болдуин нажал на курок пистолета, хотя этого не было в сценарии, на что актер ответил:

"Я не нажимал на него. Я никогда не стал бы направлять на кого-то оружие и нажимать на спусковой крючок".

Кроме того, Болдуин отметил, что он "без понятия", как пуля вообще оказалась в пистолете: "Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке".

В опубликованном фрагменте видно, что Болдуин не в силах сдержать слезы, говоря о погибшей Галине Хатчинс. Он описывает ее как человека, "которого любили все".

Артист признался, что поддерживает связь с родными Галины и активно сотрудничает с полицией.

Полная версия интервью выходит сегодня, 2 декабря. В нем знаменитый актер расскажет, почему прервал молчание лишь сейчас, как все произошло и как он относится к обвинениям в свой адрес. 

Напомним, инцидент случился во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие на площадке являлось предметом реквизита. Согласно сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, однако как он там оказался - до сих пор неясно.


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