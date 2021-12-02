Чт, 2.12.2021
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Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент

СМИ: Марина Хлебникова может потерять зрение, началось заражение тканей лица

Марина Хлебникова ФОТО: скриншот видео

Telegram-канал Mash сообщает, что у 56-летней Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре, серьезные проблемы со зрением. У певицы был диагностирован ожог роговицы глаза, а также заражение тканей лица.

Как сообщается, медики вводят артистке антибиотики, чтобы остановить распространение инфекции. Состояние Хлебниковой стабильно тяжелое, однако общение с ней ограничено даже для близких.

Напомним, 18 ноября певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире. Согласно версии следствия, звезда заснула с сигаретой в руке. Сначала воспламенился диван, а после огонь перешел на другие предметы.

У певицы сильные ожоги лица и груди. Помимо этого, артистка надышалась угарным газом, из-за чего медики были вынуждены подключить ее к ИВЛ. Позднее ее отключили от аппарата. В настоящее время она дышит самостоятельно, сообщает StarHit. 

Издание также отмечает, что в крови Хлебниковой обнаружили следы алкоголя. Ходят слухи, что звезда злоупотребляла им из-за депрессии. В свою очередь, друзья и близкие артистки отрицают все сплетни.


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