СМИ: Марина Хлебникова может потерять зрение, началось заражение тканей лица

Как сообщается, медики вводят артистке антибиотики, чтобы остановить распространение инфекции. Состояние Хлебниковой стабильно тяжелое, однако общение с ней ограничено даже для близких.

Напомним, 18 ноября певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире. Согласно версии следствия, звезда заснула с сигаретой в руке. Сначала воспламенился диван, а после огонь перешел на другие предметы.

У певицы сильные ожоги лица и груди. Помимо этого, артистка надышалась угарным газом, из-за чего медики были вынуждены подключить ее к ИВЛ. Позднее ее отключили от аппарата. В настоящее время она дышит самостоятельно, сообщает StarHit.