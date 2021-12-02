Чт, 2.12.2021
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В Беларуси 11 человек задержаны за комментарии о гибели российских десантников

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

За циничные комментарии по поводу гибели российских военнослужащих во время учений в Беларуси были задержаны и помещены в изолятор временного содержания 11 человек.

Задержанные признаны подозреваемыми по статье за разжигание социальной вражды и розни в обществе, сообщает МВД Беларуси на официальном канале в Telegram.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установило более 50 человек, которые публиковали "кощунственные и оскорбительные высказывания".

Некоторые из них, "находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания", - указывает министерство.

Комментаторы были подписчиками "экстремистских" каналов в Telegram, сообщает министерство.

"В основном это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", - говорится в сообщении министерства.

Во время учений на полигоне в результате сильного порыва ветра недалеко от земли сблизились двое десантников, парашюты которых столкнулись.


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