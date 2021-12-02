Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом, и теперь все обсуждают политолога Екатерину Шульман. Что?

Рэпер Оксимирон (настоящее имя - Мирон Федоров) выпустил третий в карьере и первый за шесть лет альбом "Красота и Уродство". Но, на удивление, больше внимания по этому поводу получил не сам артист, а политолог Екатерина Шульман.