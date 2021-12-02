Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом, и теперь все обсуждают политолога Екатерину Шульман. Что?

Альбом можно послушать на всех стриминговых сервисах. В свою очередь, The Flow сообщает, что обложку альбома нарисовал Борис Гребенщиков.
Самой обсуждаемой темой в Twitter стало упоминание в треке "Агент" имени российской публицистки и политолога Екатерины Шульман. А именно речь идет о строчках: "Знай, Джей Ло - тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы* сексапильней, чем Екатерина Шульман".
*MILF (рус. - милф, милфа) - аббревиатура с англ. "mother I'd like to fuck" ("мамаша, которую я бы трахнул") и является сленгом, разъяснение которого расценивается как вульгарное.
Источник: Википедия
Уже через несколько часов после выхода альбома строчка с упоминанием публицистки стала мемом, а обсуждения женщины вышли в топ самых популярных в русскоязычном Twitter.
Кроме того, данная строчка получила неоднозначные реакции - от положительных до негативных.
Сама Екатерина Шульман на момент написания заметки никак не прокомментировала свое упоминание в треке. Она лишь поделилась в сторис в своем Instagram данной публикацией:
Екатерина Шульман (1978) - российский политолог и публицист. Кандидат политических наук (2013), доцент кафедры политических и правовых учений Московской высшей школы социальных и экономических наук, преподаватель кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ. С декабря 2018 года по октябрь 2019 года входила в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Ведущая авторской программы "Статус" на радиостанции "Эхо Москвы", публиковалась в изданиях "Ведомости", Грани.ру, Republic, Московский центр Карнеги и других, под своим именем ведет YouTube-канал с беседами на политические темы.
Источник: Википедия