Кортнев признался, что "завидовал черной завистью" Пельшу. Почему?

Валдис Пельш в 90-е был очень популярен - он был продюсер, ведущий и один из самых известных журналистов России.
Однако музыкант смог сдержаться и не поссориться с другом. "Мы разумные рациональные люди, любые эмоции умеем обращать во благо", - отметил артист.
Как рассказывает издание, Кортнев и Пельш могут общаться на самые разные темы - от политики до культуры. А 90-е телеведущий даже жаловался другу на свою работу. "Он тогда возглавлял детское вещание на ОРТ, которое потом стало Первым каналом. Но быстро ушел, сказав, что ничего там не делает", - вспомнил Кортнев.