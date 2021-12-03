Кортнев признался, что "завидовал черной завистью" Пельшу. Почему?

Валдис Пельш в 90-е был очень популярен - он был продюсер, ведущий и один из самых известных журналистов России.

"Я завидовал ему черной завистью - мне казалось это несправедливо, ведь я гораздо талантливее. А все то, что он делает, я сделал бы лучше", - признался Кортнев.

Однако музыкант смог сдержаться и не поссориться с другом. "Мы разумные рациональные люди, любые эмоции умеем обращать во благо", - отметил артист.

Как рассказывает издание, Кортнев и Пельш могут общаться на самые разные темы - от политики до культуры. А 90-е телеведущий даже жаловался другу на свою работу. "Он тогда возглавлял детское вещание на ОРТ, которое потом стало Первым каналом. Но быстро ушел, сказав, что ничего там не делает", - вспомнил Кортнев.