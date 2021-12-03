Объясняем: что на данный момент известно о вакцинации детей в возрасте от 5 лет

Когда вакцинироваться?

Точная дата в данный момент неизвестна. Как уже упоминалось ранее, скорее всего, вакцинацию детей в Латвии можно будет начать в конце декабря или начале января.

Будут ли у детей так называемые приоритетные очереди?

Нет, вакцинацию зарегистрированной вакциной сможет получить каждый ребенок, достигший возраста 5 лет. Глава IVP и профессор Даце Завадска ранее уже отмечала, что сейчас IVP особенно рекомендует начать это всем детям, входящим в какую-либо из групп риска с серьезным течением Covid-19, например, это дети с онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов.

Где вакцинироваться?

Планируется, что детей против Covid-19 будут вакцинировать в практиках семейных врачей и кабинетах вакцинации медучреждений.

Какой вакциной вакцинироваться?

Дети с 5 до 11 лет будут вакцинированы вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Ее для использования для детей зарегистрировало Европейское агентство лекарств (EMA). Этой вакциной прививают детей и в возрасте с 12 лет. Вакцина Comirnaty будет использоваться в вакцинационных кампаниях во всех странах-участницах ЕС.

Насколько большой будет доза?

Доза для детей от 5 до 11 лет будет меньше, по сравнению с дозой, используемой для людей в возрасте с 12 лет. Доза детей от 5 до 11 лет составит 10 µg, тогда как для остальных - 30 µg. Вакцину будут водить в мышцу плеча. "Это совсем другая доза и другой флакон. Недопустимо набирать из взрослой дозы меньший объем - чем меньший объем набираем, тем больше вероятность ошибки", - указывала ранее Завадска.

Как можно отличить детскую дозу от взрослой?

Она будет упакована в специальные флаконы с оранжевой этикеткой.

Сколько доз потребуется ребенку?

Сначала дети будут вакцинированы одной дозой. Как ранее отмечал IVP, ее достаточно для первоочередного иммунного ответа. В свою очередь вторую дозу IVP рекомендует детям получать спустя три месяца после первой дозы. Детям с высоким уровнем иммуносупрессии потребуется три дозы для завершения курса первичной вакцинации, указывает IVP.

Если случайно проводящий вакцинацию вколет подростковую/взрослую дозу?

Как сказано на сайте Минздрава, если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет получит в качестве первой дозы дозу в 30 μg (а не предназначенную в 10 μg), то вторая доза должна быть 10 μg, и вводить ее нужно не ранее, чем через 21 день или с интервалом в три месяца.

Однако, если ребенок в качестве второй дозы получит дозу в 30 μg (подростковую/взрослую), то можно считать, что первоочередная иммунизация для него завершена.

Ребенок переболел Covid-19. Нужно ли его вакцинировать?

На сайте Минздрава указана, что вакцинацию необходимо осуществлять, несмотря на показатели антител.

Хватит ли переболевшему Covid-19 ребенку только одной дозы вакцины?

Как пояснила глава IVP, если ребенок заразился Covid-19 и тест был положительным, то эта информация сохраняется и в NVD, после получения одной дозы вакцины у ребенка сгенерируется сертификат.

Могут ли дети получать вакцину против Covid-19 вместе с другими вакцинами?

Да, могут. Как сказано на сайте Минздрава, ее можно вводить одновременно с другими вакцинами в тот же самый день и без любого интервала.

Какие побочные эффекты чаще всего наблюдаются у детей от 5 до 11 лет?