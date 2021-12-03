Пт, 3.12.2021
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Объясняем: что на данный момент известно о вакцинации детей в возрасте от 5 лет

ФОТО: AFP/SCANPIX

Совет по иммунизации (IVP) в целом поддержал вакцинацию детей в возрастной группе от 5 до 11 лет против Covid-19, допускается, что вакцинацию можно будет начать в конце декабря или начале января. TVNET обобщил информацию, известную о вакцинации детей в этой возрастной группе.

Детей в возрасте с 12 лет начали вакцинировать 2 июня, тогда как о вакцинации детей против Covid-19 в возрастной группе от 5 до 11 лет речи ведутся уже давно. Еще в августе этого года министр здравоохранения Даниэль Павлютс допустил, что вакцинация детей в возрасте до 12 лет может быть возможно с конца октября. Однако прогнозы министра не исполнились. Ожидались результаты исследований, а также "зеленый свет" от Европейского агентства лекарств (EMA), Комитета регистрации лекарств (CHMP), Государственного агентства лекарств (ZVA), Совета по иммунизации и т.д. Теперь стало известно - вакцинацию детей в Латвии, скорее всего, могут начать в конце декабря или начале января.

Как в интервью Латвийскому радио 2 декабря отметила глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича, начат активный подготовительный этап, чтобы после получения предусмотренных для детей вакцин процесс вакцинации можно было начать незамедлительно.

Представитель отдела проекта вакцинации NVD Зайга Барвида рассказала TVNET, что в конце декабря производитель Pfizer/BioNTech планирует поставить предусмотренные для детей вакцины всем странам ЕС в одно время, в том числе и Латвии. На вопрос о том, будет ли известно, сколько предусмотренных для детей вакцин будет доставлено в Латвию, она указала, что это еще неизвестно. "От производителя мы пока что не получили детализованной информации ни о сроках поставки, ни об объемах", - указала Барвида.

Когда вакцинироваться?

Точная дата в данный момент неизвестна. Как уже упоминалось ранее, скорее всего, вакцинацию детей в Латвии можно будет начать в конце декабря или начале января.

Будут ли у детей так называемые приоритетные очереди?

Нет, вакцинацию зарегистрированной вакциной сможет получить каждый ребенок, достигший возраста 5 лет. Глава IVP и профессор Даце Завадска ранее уже отмечала, что сейчас IVP особенно рекомендует начать это всем детям, входящим в какую-либо из групп риска с серьезным течением Covid-19, например, это дети с онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов.

Где вакцинироваться?

Планируется, что детей против Covid-19 будут вакцинировать в практиках семейных врачей и кабинетах вакцинации медучреждений.

Какой вакциной вакцинироваться?

Дети с 5 до 11 лет будут вакцинированы вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Ее для использования для детей зарегистрировало Европейское агентство лекарств (EMA). Этой вакциной прививают детей и в возрасте с 12 лет. Вакцина Comirnaty будет использоваться в вакцинационных кампаниях во всех странах-участницах ЕС.

Насколько большой будет доза?

Доза для детей от 5 до 11 лет будет меньше, по сравнению с дозой, используемой для людей в возрасте с 12 лет. Доза детей от 5 до 11 лет составит 10 µg, тогда как для остальных - 30 µg. Вакцину будут водить в мышцу плеча. "Это совсем другая доза и другой флакон. Недопустимо набирать из взрослой дозы меньший объем - чем меньший объем набираем, тем больше вероятность ошибки", - указывала ранее Завадска.

Как можно отличить детскую дозу от взрослой?

Она будет упакована в специальные флаконы с оранжевой этикеткой.

Сколько доз потребуется ребенку?

Сначала дети будут вакцинированы одной дозой. Как ранее отмечал IVP, ее достаточно для первоочередного иммунного ответа. В свою очередь вторую дозу IVP рекомендует детям получать спустя три месяца после первой дозы. Детям с высоким уровнем иммуносупрессии потребуется три дозы для завершения курса первичной вакцинации, указывает IVP.

Если случайно проводящий вакцинацию вколет подростковую/взрослую дозу?

Как сказано на сайте Минздрава, если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет получит в качестве первой дозы дозу в 30 μg (а не предназначенную в 10 μg), то вторая доза должна быть 10 μg, и вводить ее нужно не ранее, чем через 21 день или с интервалом в три месяца.

Однако, если ребенок в качестве второй дозы получит дозу в 30 μg (подростковую/взрослую), то можно считать, что первоочередная иммунизация для него завершена.

Ребенок переболел Covid-19. Нужно ли его вакцинировать?

На сайте Минздрава указана, что вакцинацию необходимо осуществлять, несмотря на показатели антител.

Хватит ли переболевшему Covid-19 ребенку только одной дозы вакцины?

Как пояснила глава IVP, если ребенок заразился Covid-19 и тест был положительным, то эта информация сохраняется и в NVD, после получения одной дозы вакцины у ребенка сгенерируется сертификат.

Могут ли дети получать вакцину против Covid-19 вместе с другими вакцинами?

Да, могут. Как сказано на сайте Минздрава, ее можно вводить одновременно с другими вакцинами в тот же самый день и без любого интервала.

Какие побочные эффекты чаще всего наблюдаются у детей от 5 до 11 лет?

Как ранее сообщило ZVA, побочные эффекты похожи на те, что наблюдаются у людей с 12 лет - боли в месте инъекции, усталость, головная боль, опухоль в месте инъекции, боли в мускулах и лихорадка. Обычно эти симптомы выражаются в легкой или средне-тяжелой форме и проходят спустя пару дней после вакцинации. Кроме того, ZVA указывает - польза от вакцины Comirnaty для детей в возрасте от 5 до 11 лет превышает риски.


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