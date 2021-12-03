Российский блогер Илья Варламов подрался в Африке и попал в полицию
Российский блогер Илья Варламов в своём Telegram сообщил, что находится в полицейском участке в Либерии.
Российский блогер Илья Варламов в своём Telegram сообщил, что находится в полицейском участке в Либерии.
По словам блогера, он вёл съёмку в трущобах столицы Либерии Монровии и на кадры попал местный житель, утверждающий, что Варламов сфотографировал его ставку на игровых автоматах.
После этого собралась толпа местных жителей, которая обвиняла Варламова в съёмке посетителей игрового клуба и краже "секретных комбинаций". Они заперли Варламова в помещении, вокруг собралась толпа и началась драка. В конфликт вмешались сотрудники полиции.
"Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это похоже на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъярённая толпа", - рассказал он в опубликованном видео. Позже Варламов сообщил, что его "эвакуировали" в полицейский участок.
"Начальник полиции внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал. Вот такая история. Было волнительно, когда толпа собралась у участка и требовала крови, и когда пришёл адвокат. Так что я пока свободен", - написал Варламов в своём Telegram.
"Всё это походило не на случайный инцидент, а на какой-то развод. Владелец клуба обвинил меня в том, что я снял его клуб, украл все его секретные комбинации, чем поставил под угрозу весь его бизнес. А вот уже и адвокат есть, который должен всё грамотно объяснить", - подытожил Варламов.
Это уже не первое попадание Варламова к африканским полицейским. В начале года Илья Варламов со своей супругой, Петром Верзиловым и еще несколькими спутниками были задержали в аэропорту города Капоэта в Южном Судане. У блогера нашли пульт от дрона, но сам дрон найден не был. В тот же день их отпустили и принесли извинения.