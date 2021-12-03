В Лиепайскую больницу поступила непривитая беременная с Covid-19

Как отметила специалист по общественным отношениям больницы Индра Грасе, состояние пациентки оценивается как средне-тяжелое.

В больнице продолжают лечение и двое детей с диагностированным Covid-19.

В пятницу в Лиепайской больнице лечились 28 пациентов с Covid-19, семеро из них находятся в реанимации, причем трем необходима искусственная вентиляция легких в связи с тяжелым состоянием. Еще трем пациентам обеспечивают терапию повышенного потока кислорода.

За прошедшие сутки в стационар больницы поступили две пациентки с Covid-19, не привитые от коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 723 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 16 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения немного вырос - с 572,6 до 587,3 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 407 (56,3%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 316 человек были вакцинированы.

12 из умерших в четверг пациентов не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четверо были вакцинированы.