Лембергс и не только: в Рижской центральной тюрьме Covid-19 болеют 50 человек

Как заявили в IeVP, остановить распространение инфекции мешает отказ заключенных тестироваться.

Заболел также бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс, о чем сообщил в соцсетях представитель Союза зеленых и крестьян Эдгар Таварс.

Таварс утверждает, что Лембергс уже три месяца просит сделать ему бустерную вакцину от Covid-19, в которой ему регулярно отказывают.

В IeVP, не комментируя конкретный случай с Лембергсом, заявили, что все заключенные Рижской центральной тюрьмы имели возможность получить бустерную вакцину Johnson&Johnson. Вакцина этого производителя была выбрана потому, что она является наиболее востребованной среди заключенных Центральной тюрьмы, поэтому никаких других вакцин заказано не было. Государственный совет по иммунизации рекомендует получить вторую вакцину от Pfizer или Moderna после вакцинации Johnson&Johnson.

IeVP отказалось комментировать вопросы, связанные с вакцинацией Лембергса, поскольку они "касаются личной информации о здоровье".

С 30 ноября по 1 декабря в тюрьме было проведено плановое обследование, в результате которого было выявлено 27 новых случаев заражения. В настоящее время в Рижской центральной тюрьме 50 заключенных инфицированы Covid-19.

В связи с распространением инфекции карантин в тюрьме продлен до 9 декабря и не исключено, что его придется продлевать еще раз.

В IeVP заявили, что остановить распространение Covid-19 в Рижской центральной тюрьме затруднительно из-за отказа заключенных от тестирования. С 30 ноября по 1 декабря 188 заключенных отказались пройти тесты.

В свою очередь родственники заключенного Центральной тюрьмы заявили агентству LETA, что не понимают политику тюремного персонала по ограничению Covid-19 и терпимость к невакцинированным заключенным. Источник сообщил, например, что некоторым невакцинированным заключенным разрешили продолжить работу в тюремных магазинах, что создает риск распространения инфекции.

Больше всего заключенных беспокоят ограничения на встречи из-за карантина. Родственники не понимают, почему вакцинированным заключенным запрещены длительные свидания с родственниками.

Всего на данный момент Covid-19 заражены 70 заключенных во всех латвийских тюрьмах.

Заключенные сдают слюнные тесты. При легкой или бессимптомной форме Covid-19 их помещают в карантин, а в случае тяжелого, умеренного заболевания или наличия хронических заболеваний их лечат в тюремной больнице. В настоящее время в больнице находятся двое заключенных.