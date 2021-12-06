Пн, 6.12.2021
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Скончался основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн ФОТО: Кадр из видео

В возрасте 75 лет умер кинопродюсер, создатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн, сообщает Риа "Новости" со ссылкой на его супругу.

Марк Рудинштейн был госпитализирован с инфарктом 16 ноября. Врачи прооперировали его, установив стент. Позже в прессе появились сообщения о том, что у Рудинштейна произошел инсульт и он находится в предкоматозном состоянии.

Как уточнял Telegram-канал Mash, Рудинштейну провели трахеостомию - операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он находился на ИВЛ в реанимации. Из-за обширного ишемического инсульта у кинопродюсера был ильно поражен мозг.

В ночь на 25 ноября его состояние ухудшилось. Продюсер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Марк Рудинштейн - заслуженный работник культуры РФ. Он является создателем кинофестиваля "Кинотавр" и премии "Золотой овен".


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