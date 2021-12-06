Скончался основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн был госпитализирован с инфарктом 16 ноября. Врачи прооперировали его, установив стент. Позже в прессе появились сообщения о том, что у Рудинштейна произошел инсульт и он находится в предкоматозном состоянии.

Как уточнял Telegram-канал Mash, Рудинштейну провели трахеостомию - операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он находился на ИВЛ в реанимации. Из-за обширного ишемического инсульта у кинопродюсера был ильно поражен мозг.

В ночь на 25 ноября его состояние ухудшилось. Продюсер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.