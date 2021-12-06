"После 40 жизнь только начинается!". Ольга Орлова тайно вышла замуж

"Я долго думала: говорить или нет, но всё-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня. Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоём", - заявила телеведущая, уточнив, что церемония бракосочетания состоялась ещё в сентябре 2021 года.

В комментариях певицу поздравили многие знаменитости, среди которых Валерия, Ксения Бородина, Катя Лель, Лолита, Эвелина Блёданс, Николай Басков, Ольга Серябкина и многие другие.

По словам Орловой, она очень счастлива и хочет поделиться своим позитивным настроем с подписчиками. "Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня также, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!", - призналась артистка.

О её избраннике известно не так много: по данным СМИ, возлюбленного Орловой зовут Валерий, он бизнесмен.