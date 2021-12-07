"Даже свои самые глубокие и нежные чувства можно сдерживать и относиться к ним по деловому", - однажды сказал Райнис. Иногда о чувствах даже не задумываются, когда речь идет о пропитании и крыше над головой. В рамках социальной инициативы "Откройте глаза на насилие" мы получили анонимное письмо от некой мамы, которая не уходит от отца ребенка, так как ей важно благополучие отпрыска.

"Я всегда думала, что если человек образован, имеет хорошее положение и руководитель большого и известного предприятия, он сможет решать проблемы и принимать ответственность. Я сильно заблуждалась. Мы все еще живем вместе, так как боюсь, как смогу вырастить ребенка", - начинает свою историю женщина. Назовем ее Эвией.

Первый удар кулаком от своего сожителя Эвия получила спустя полтора года совместной жизни. "Мы были у него в деревне. Я попросила объяснить мне несколько ситуаций, он издевался и унижал меня, дразнил.

Я в гневе взяла тапочек и швырнула в него. Не попала. После этого меня за волосы спустили по лестнице.

Угрожал мне Бог знает чем. Я оделась и ушла".

По лесной тропе до города было каких 40 км, Эвия по ощущениям смогла пройти около 10, когда за ней приехали следом. "После всего этого мы расстались. Думала, что никогда не буду жить с таким человеком", - вспоминает женщина.

Однако пара снова сошлась. "Вроде как жалел о сделанном, и так спокойно жили какое-то время. Забеременела. Надеялась, что все будет хорошо, так как он сам хотел семью и ребенка, хотя уже и было двое детей. Каждый от разных женщин".

Эвия должна была доказать свою беременность, так как мужчина обещал устроить ее к себе на работу, чтобы она могла получить получше пособие по уходу за ребенком. "Это все было с такими мучениями. Спрашивала, почему так действует, почему это делает, если сам хотел ребенка. Получила не объяснение, а на второй месяц беременности меня раскатали по земле, - рассказывает женщина - То же самое повторилось и на пятом месяце беременности. В общей сложности за девять месяцев расходились три раза, но так как мне в то время казалось и сейчас кажется, что ребенку нужен отец, я не ухожу", - открыто говорит Эвия.

"Больше меня не били, но унижения и незащищенный половой акт, после которого пила аварийную контрацепцию, был. И обещание, что позаботится обо мне и нашем ребенке, пока он еще не в детском саду, были ложью.

Если я не говорю то, что он хочет слышать, или прошу что-то объяснить, то я слишком много себе позволяю. Тогда урезает бюджет назло мне и нашему ребенку", - рассказала Эвия. Она все еще надеется, что муж будет хорошим и заботливым отцом и что в жизнь будет как минимум материально обеспечена, хотя и ради "мира в доме" пара не общается друг с другом.

До сих пор многие считают, что насилие между женщиной и мужчиной, которых связывают партнерские отношения, - личное дело, в которое обществу лучше не вмешиваться. Думая таким образом, мы игнорируем факт, что насилие - преступление.

Кроме того, насилие в семье не связано с уровнем образования, материальным положением, религиозными взглядами, возрастом и национальностью человека.

Цикл насилия

Домашнее насилие носит цикличный характер, который имеет тенденцию повторяться. После акта насилия в отношениях преобладает период спокойствия, который часто называют "медовым месяцем". Однако со временем давление и насилие повторяются, подчеркивают в кризисном центре Skalbes.

Рост давления Реакции насильника: угрюмое настроение, раздражительность по незначительными деталями для морализаторства, попытки изолировать жертву от общества под предлогом любви и заботы, унижения, крики, употребление алкоголя, угрозы, критика, порча имущества партнера и другие злонамеренные действия. Поведение жертвы: попытки успокоить насильника, удовлетворить его желания и вести тихую беседу, избегание родственников и друзей, уступки, попытки понять и доставить удовольствие обидчику, например, приготовив его любимые блюда. Ощущение напряжения похоже на ходьбу по тонкому льду. Акт насилия Реакции насильника: избиение, удушение, унижение, изнасилование, изолирование и тому подобное. Поведение жертвы: защищает себя любыми способами, пострадавший, дети или соседи вызывают полицию, попытки успокоить насильника, понять его, уйти от него или отвечать тем же. Медовый месяц Реакции насильника: просит прошение, обещает, что случившееся больше не повторится, ищется профессиональная помощь, идет в церковь, дарит цветы и подарки, демонстрирует внимание, плачет, пытается переманить других членов семьи на свою сторону. Поведение жертвы: соглашается остаться, принимаем насильника обратно, забирает заявление из полиции, уговаривает на прием к специалисту по улучшению отношений, чувствует себя счастливым, верит, что насильник изменится. Кризисный центр Skalbes

Разорвать насильственные отношения может быть очень сложно, однако в долговременной перспективе это единственный способ того, как защитить себя, своих детей и жить качественно и безопасно.

Один из самых распространенных мифов о насилии в семье, который освещается в разговорах с экспертами, то, что "детям лучше жить в полной семье". Наблюдая за насильственными отношениями между родителями, дети получают серьезные психологические травмы. В таких случаях дети обычно чувствуют себя бессильными и легче становятся жертвами в других ситуациях и преступлениях. Возрастает и риск, что дети сами могут стать агрессорами. Чувство безопасности ребенка и эмоциональное качество отношений более важны, чем формальные родительские отношения.

ПОМНИТЕ! Если вы решили остаться в отношениях, то даже тогда вы можете искать поддержку и безопасность.

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv