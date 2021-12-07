Новости RUS TVNET на новом телеканале в Латвии Duo 7

Новостные выпуски выходят в эфир по будням пять раз в день, каждый час с 16:30 до 20:30.

"Это короткий блок новостей, который выходит пять раз в день и компактно освещает важнейшие новости и темы дня", - комментирует телеканал Duo 7.

В качестве дикторов теленовостей выступили журналисты Анна Мажаева и Майя Виленчик.

Уже сообщалось, что с 1 сентября для телезрителей в Латвии доступен новый развлекательный канал на русском языке - Duo 7. Новый телеканал уже доступен для клиентов TET (в оригинальном пакете Helio iTV), Skatvis, Starnet, Elektrons&K, Netvision и Balticom.

Duo 7 предлагает качественное содержание на русском языке

Зрители телеканала могут наслаждаться премьерами различных фильмов и сериалов от лучших российских студий, смотреть популярные и известные комедии, а также следить за развитием событий в детективных сериалах и мелодрамах.

С начала осени на канале можно увидеть такие ставшие хитами сериалы, как "Ликвидация", "Прощай, любимая", "Красная королева", Крик совы". В ноябре к ним добавились сериалы "Проект "Анна Николаевна", "Лучше, чем люди", "Содержанки", а кроме того, фильмы - "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой, а также "Коллектор" с Константином Хабенским.