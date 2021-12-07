Из исследованных 137 смертей пациентов с Covid-19 у 88% были побочные заболевания

У этих пациентов были диагностированы ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, проблемы со здоровьем, связанные с курением, диабет, онкология и др. Возраст играет свою роль в смертности пациентов, поскольку умершие чаще приходились на возрастную группу 60-69 лет и более старшие возраста, отметила Дзеркале.

Она согласилась с представителем Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Дзинтарсом Мозгисом в том, что по этим вопросам необходимы дополнительные исследования. Мозгис предположил, что коэффициент смертности в группе переболевших Covid-19 может быть вдвое выше, но необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать это.

По словам Мозгиса, Covid-19 также является триггером ряда патологических процессов, которые в сочетании друг с другом приводят к смерти.

Мозгис добавил, что курение, неправильное питание и недостаточная физическая активность способствуют преждевременной смертности.