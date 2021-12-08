Открывается выставка Кристиана Бректе и Модриса Свиланса "Соларография"

Открытие состоится 9 декабря с 12:00 до 20:00.

Художники Кристиан Бректе и Модрис Свиланс в совместной творческой работе исследуют самые разнообразные проявления человеческой жизни, рефлексируя о них в пространственных объектах, в звуковой и световой сценографии, а также в аналоговой фотографии.

Более пяти лет художники занимаются соларографией и запечатлевают древнюю сакральную архитектуру и места погребения в Латвии.

Интерес к заброшенной, неправильной и темной стороне жизни появился из наблюдения за ней и как в некотором смысле ее следствие. Долгое сотрудничество Бректе и Свиланса позволило им прийти к компромиссу индивидуальных интересов в пользу объединяющей эстетики "психологического хоррора".

Соларографию сами художники определяют как "принцип, по которому образ выжжен в кадре лучами солнца".

Но на самом деле она ощутима в изображении намного сильнее - это не просто фиксация мгновения или локации, но визуальное отображение времени и места.

Кристиан Бректе и Модрис Свиланс объездили Латвию с самодельными пинхол-камерами, устанавливая их у брошенных церквей и кладбищ, мест, про существование которых люди давно забыли.

Как художники они концентрировались на формальной стороне, композиции и процессе создания изображения, а как исследователи - обращались к забытому пространству настоящего, протоколируя оставленные в небытии свидетельства существования.

Соларография - художественная форма, к которой в Латвии пока мало кто обращался, так что Бректе и Свиланса можно считать пионерами в этой области.

Выставка "Соларография" в галерее ISSP - завершение долгосрочного проекта. Работы выставлены здесь в максимально интимной форме, пространство превращено в darkroom, темное помещение. Таким образом, в центр экспозиции выходит самый хрупкий элемент аналогового фотопроцесса - негатив, который по ходу проведения выставки меняет свою визуальную форму. Выставку дополняет звуковая инсталляция, созданная художниками под впечатлением от уединенных и брошенных человеком мест в Латвии.

Кристиан Бректе (род. в 1981 г.) создает визуальный язык с отсылками к истории культуры и искусства, к религии и сексуальности. Сочетая в своих работах сюжетный вандализм с формальной чистотой и технической тщательностью, резко критическими или прямыми отсылками и цитатами, он выстраивает свою, уже получившую признание эстетику. Кристиан Бректе окончил Латвийскую Академию художеств, отделение сценографии. На данный момент ассоциированный профессор Латвийской Академии художеств и заведующий кафедрой живописи.

За серию работ "Рижские мадонны" (2010) номинирован на Приз Пурвитиса. Работы автора с выставки "Гастроном" (2007) включены в каталог Younger Than Jesus (2009) британского издательства Phaidon, в котором собраны работы самых ярких художников в возрасте до 33 лет со всего мира. В 2014 году в издательстве Neputns издан посвященный работам художника каталог Brekte, а в 2016 году в выставочном зале "Арсенал" прошла самая масштабная на сегодняшний день выставка Бректе под названием "Арсенал".

Модрис Свиланс (род. в 1979 г.) в своей творческой практике сосредоточен на исследовании звука и движения, он создает технически проработанные и концептуально многослойные произведения кинетического искусства, а также увлечен аналоговой фотографией. М. Свиланс окончил Латвийскую Академию художеств, отделение дизайна металла, участвует в выставках с 2003 года.