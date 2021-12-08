В школах для детей могут появиться маски нового типа

Премьер сказал, что решение об этом еще не принято, обсуждения еще впереди, но ясно, что лучшую защиту гарантируют именно респираторы FFP2, так находится близко к лицу.

"Подобная защита обеспечивается и хирургическими масками, единственным недостатком которых является то, что часто где-то возле щек остается щель, что увеличивает вероятность проникновения инфекции", - сказал премьер.

Премьер-министр также подчеркнул прогресс других стран в использовании респираторов FFP2 и медицинских масок, а также тот факт, что все члены Кабинета Министров уже используют респираторы этого типа.

Как сообщалось, в понедельник, 6 декабря, после заседания партии правящей коалиции Кариньш призвал общественность отказаться от повседневного использования тканевых масок и перейти на медицинские маски для лица и респираторы FFP2, которые обеспечивают лучшую защиту от распространения Covid-19.

Он отметил, что, надевая более надежные маски для лица, каждый вносит свой вклад в защиту всех остальных.