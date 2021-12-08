Ср, 8.12.2021
Моя известность - это причина, по которой я сейчас сижу здесь. Люди, о которых никто не знает, сидят там по 4-5 лет. Перспективы выйти у них нет Станислав Асеев, украинский журналист
Станислав Асеев, украинский журналист
1

В школах для детей могут появиться маски нового типа

ФОТО: Pexels

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша после заседания правительства во вторник, 7 декабря, при школьных закупках также нужно рассматривать покупку хирургических защитных масок или респираторов типа FFP2.

Премьер сказал, что решение об этом еще не принято, обсуждения еще впереди, но ясно, что лучшую защиту гарантируют именно респираторы FFP2, так находится близко к лицу.

"Подобная защита обеспечивается и хирургическими масками, единственным недостатком которых является то, что часто где-то возле щек остается щель, что увеличивает вероятность проникновения инфекции", - сказал премьер.

Премьер-министр также подчеркнул прогресс других стран в использовании респираторов FFP2 и медицинских масок, а также тот факт, что все члены Кабинета Министров уже используют респираторы этого типа.

Как сообщалось, в понедельник, 6 декабря, после заседания партии правящей коалиции Кариньш призвал общественность отказаться от повседневного использования тканевых масок и перейти на медицинские маски для лица и респираторы FFP2, которые обеспечивают лучшую защиту от распространения Covid-19.

Он отметил, что, надевая более надежные маски для лица, каждый вносит свой вклад в защиту всех остальных.

"Мы не можем все время ждать обязательных правил - нужно самим следить за событиями и мнениями в мире. Очевидно, что тканевые маски не имеют такой же эффективности, как хирургические, они в свою очередь не настолько эффективны, как маски типа FFP2. Мое предложение и просьба - отказаться от тканевых масок, чтобы лучше защитить себя", - сказал премьер после заседания партии правящей коалиции в понедельник.


НАВЕРХ
Back