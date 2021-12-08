Сезон подскальзываний: как помочь пожилым людям избежать падений и переломов зимой

2. Изменения в переработке витамина D в организме: в переработке витамина D задействованы различные органы - кожа, почки, печень. Если какой-то из этих органов по причине болезни или просто возрастных изменений плохо выполняет свою функцию, синтез гормона кальцитриола замедляется или не происходит вовсе. Так, доказано, что с возрастом кожа становится тоньше, а рецепторов, воспринимающих витамин D - все меньше, в результате развивается дефицит. То же самое и с почками - с возрастом количество нефронов - "фильтров" - снижается, сосуды становятся неэластичными и, как следствие, после 60 лет с каждым годом функциональность почек снижается на 1%. Еще быстрее это происходит, если человек страдает от диабета, неконтролируемого повышенного кровяного давления, атеросклероза, аутоиммунных заболеваний, камней в почках или если принимает большое количество лекарств. Печень, в свою очередь, мало изменяется с возрастом, но зато сильно страдает от регулярных алкогольных возлияний.

3. Усиленное выведение витамина D из организма может происходить в случае, если человек страдает туберкулеза или от некоторых видов рака.

Таким образом люди от 65 лет и старше - это группа, которая в подавляющем большинстве страдает от недостатка витамина D, что приводит к выраженной слабости мышц и хрупкости костей. В результате первого вероятность упасть (даже на ровном месте!) становится очень высока, а в результате второго любое падение может закончиться переломом. Особенно в этом возрасте опасны переломы шейки бедра и предплечья, лишающие сеньора возможности полноценно двигаться и самостоятельно заботиться о себе.

Специалист поясняет: поскольку у людей в возрасте высок риск остеопороза, а значит - переломов костей, всем людям после 50 лет для профилактики рекомендуется принимать кальций и витамин D - и это снижает риск переломов шейки бедренной кости на 26%, а риск переломов других костей - на 23%.1 Но, к сожалению, по данным исследования Oilesen D3 и Norstat Latvija лишь каждый четвертый человек в возрасте от 50 до 59 и каждый третий в возрасте от 60 до 74 лет знает, что витамин D помогает бороться с хрупкостью костей.