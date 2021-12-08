Ср, 8.12.2021
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Станислав Асеев, украинский журналист

Сезон подскальзываний: как помочь пожилым людям избежать падений и переломов зимой

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/ Lena Evans

Скользкие дороги, нечищеные тротуары - ад для любого сеньора: велика вероятность упасть, сломать себе что-нибудь, разбить голову… Очень часто падения на льду приводят к переломам шейки бедра, а это означает как минимум долгое восстановление, как максимум - беспомощное положение до конца жизни. Что может послужить профилактикой падений и как помочь сеньорам избежать печальной доли рассказывает преподаватель Рижского университета им. Страдыня (RSU) Ксения Андриянова.

Сеньоры часто жалуются на потерю равновесия, остеопороз, боли в ногах, слабость в мышцах, головокружение, а также замедление мыслительных процессов (сложно концентрироваться, плохая память). Кто-то скажет: "Что удивляться? Это старость!" "Я отвечу - ничего подобного. Возраст сам по себе еще не является приговором. Ученые находят все больше и больше методов минимизации этих неприятных состояний, - рассказывает преподаватель RSU, - Например, уже давно доказано, что недостаток витамина D тесно с ними связан, и что восполнение его баланса в организме очень существенно улучшает качество жизни сеньоров». Но давайте для начала разберемся, почему возраст старше 65 лет является ключевым фактором риска и так тесно связан с дефицитом витамина D, который, в свою очередь, усугубляет уязвимость сеньоров.

Условно, причины можно разделить на 3 большие группы:

1. Недостаточный прием витамина D: люди в возрасте реже прочих бывают на свежем воздухе и солнце - отправляться на прогулки им мешают слабость, головокружения, различные болезни. Известно также, что дефицит витамина D в организме связан с тяжестью и болью в ногах, усталостью и трудностями при ходьбе, вставании со стула или приседания, а также при подъемах по лестнице - в результате получается замкнутый круг: не хожу гулять, потому что плохо себя чувствую - плохо себя чувствую, потому что не хожу гулять. Социально-экономические причины, в свою очередь, не позволяют получать достаточно витамина D посредством питания, ведь такие продукты, как жирная рыба (лососина, макрель) стоят дорого, а съедать их нужно много (порядка 250 гр. в день).

2. Изменения в переработке витамина D в организме: в переработке витамина D задействованы различные органы - кожа, почки, печень. Если какой-то из этих органов по причине болезни или просто возрастных изменений плохо выполняет свою функцию, синтез гормона кальцитриола замедляется или не происходит вовсе. Так, доказано, что с возрастом кожа становится тоньше, а рецепторов, воспринимающих витамин D - все меньше, в результате развивается дефицит. То же самое и с почками - с возрастом количество нефронов - "фильтров" - снижается, сосуды становятся неэластичными и, как следствие, после 60 лет с каждым годом функциональность почек снижается на 1%. Еще быстрее это происходит, если человек страдает от диабета, неконтролируемого повышенного кровяного давления, атеросклероза, аутоиммунных заболеваний, камней в почках или если принимает большое количество лекарств. Печень, в свою очередь, мало изменяется с возрастом, но зато сильно страдает от регулярных алкогольных возлияний.

3. Усиленное выведение витамина D из организма может происходить в случае, если человек страдает туберкулеза или от некоторых видов рака.

Таким образом люди от 65 лет и старше - это группа, которая в подавляющем большинстве страдает от недостатка витамина D, что приводит к выраженной слабости мышц и хрупкости костей. В результате первого вероятность упасть (даже на ровном месте!) становится очень высока, а в результате второго любое падение может закончиться переломом. Особенно в этом возрасте опасны переломы шейки бедра и предплечья, лишающие сеньора возможности полноценно двигаться и самостоятельно заботиться о себе.

Специалист поясняет: поскольку у людей в возрасте высок риск остеопороза, а значит - переломов костей, всем людям после 50 лет для профилактики рекомендуется принимать кальций и витамин D - и это снижает риск переломов шейки бедренной кости на 26%, а риск переломов других костей - на 23%.1 Но, к сожалению, по данным исследования Oilesen D3 и Norstat Latvija лишь каждый четвертый человек в возрасте от 50 до 59 и каждый третий в возрасте от 60 до 74 лет знает, что витамин D помогает бороться с хрупкостью костей.

Известно, что в возрасте от 20 до 80 лет мышечная масса уменьшается примерно на 30% - это называется "сакропения". Особенно этот процесс выражен после 40 лет и у представителей мужского пола. Так, некоторые научные исследования показывают, что после 30 лет потеря мышечной массы составляет 8% на каждое десятилетие жизни. Чем меньше мышечная масса - тем выраженнее слабость. Однако в клетках мышц тоже есть рецепторы, чувствительные к витамину D, и его прием существенно помогает бороться с чувством слабости. Да и с ощущением баланса D витамин тесно взаимосвязан: ученые доказали, что люди, страдающие от его дефицита, намного чаще страдают от потери равновесия, чувства нестабильности и страха упасть. Чтобы проверить, страдаете ли Вы от мышечной слабости и дисбаланса, можно пройти два простых теста:

  1. Как можно быстрее встаньте из положения сидя пять раз, не используя помощь рук (например, со стула);
  2. Постарайтесь встать и пройти, поставив пятку передней стопы рядом с большим пальцем задней стопы, т.е. ступни должны быть на одной прямой линии.

Если выполнить эти упражнения - сложно, значит, у Вас есть проблемы с мышцами и удержанием равновесия.

"Ну, и вишенка на торте - исследования последних лет также демонстрируют, что дефицит витамина D может способствовать развитию хронической сердечной недостаточности - будто мышечной слабости и хрупкости костей нам было мало. При этом опрос латвийцев3 показывает, что лишь 19% людей в возрасте от 60 до 74 в курсе, что витамин D важен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а среди тех, кому от 50 до 59 уровень информированности еще ниже - 17%" - рассказывает специалист по питанию и преподаватель RSU.

"Очевидно, что с недостатком витамина D в организме нужно бороться. Если посредством пребывания на солнце или питания эту задачу решить не удается, нужно обсудить с врачом прием пищевых добавок. Витамин D в аптеках бывает двух типов - D2 или D3; в виде таблеток, капсул или жидкого масла. Считается, однако, что D2 хуже всасывается в желудочно-кишечном тракте и медленнее восполняет недостаток витамина D в организме, поэтому принято отдавать предпочтение препаратам, содержащим витамин D3", - поясняет К. Андриянова, добавляя, что, благодаря современной медицине, с очень неприятными состояниями порой можно справиться очень простыми и недорогими методами - главное - желание это сделать.


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