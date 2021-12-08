Стоимость этого гриба достигает 54 000 евро. За что такая цена?

Настоящие трюфели - сезонные, дорогие, с коротким сроком годности. Первоначально их находили в земле с помощью свиней, но животные слишком часто съедали свою находку. Так что теперь за трюфелями "охотятся" собаки.

Для выращивания трюфелей необходимы особый климат и деревья. Поиск деликатеса - процесс трудоемкий, и трюфель нужно выкапывать вручную. Около 80 граммов гриба стоят 88 евро (100 долларов США).

Есть множество видов трюфелей, как минимум 40 сортов несъедобны. В свою очередь, новый сорт был обнаружен в 2018 году.

Вполне возможно, что продукт в виде люксовых трюфелей в супермаркетах или изысканных ресторанах, обладающий неповторимым вкусом гриба, вовсе не настоящий. Во многих дешевых трюфельных продуктах используется синтезированное соединение 2,4-дитиапентан, которое содержит один из основных ароматизаторов и придает ему "землистый" вкус.

Чтобы получить хороший урожай трюфелей, деревья необходимо высаживать в подходящих почвенных условиях и постоянно поливать. Для получения качественного урожая может потребоваться до шести лет.

Ранее RUS TVNET сообщал, что 10 августа миколог Латвийского музея природы Диана Мейере вместе со своим помощником спрингер-спаниелем Хафреном нашла 90-граммовый бургундский трюфель (Tuber aestivum sin. Tuber uncinatum). Это первая находка трюфелей данного вида в Латвии!