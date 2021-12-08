Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправили рождественские подарки своим племянникам

По словам писательницы ("Уильям и Гарри"), герцог и герцогиня каждый год покупают для принца Гарри и Меган Маркл, отошедших от дел королевской семьи, подарки и отправляют точно к 25 декабря.

2021 год не стал исключением. До католического Рождества остаётся чуть больше двух недель, но весь западный мир уже активно готовится к праздникам.

"Они отправили им подарки, это традиция в королевской семье, которой следуют Уильям и Кейт. Несмотря на вышедший фильм и обвинения Меган в адрес Кембриджей, королевская пара не собирается распространять ссору и конфликты на отношения с племянниками", - заявила Николл.

Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл не собираются встречать Рождество в Лондоне. Несмотря на то, что Елизавета II несколько раз напоминала паре, что они остаются в ее сердце, супруги непреклонны.

Недавно британский монарх отметила, что век человека короткий и надо ценить время, которое осталось. Многие сочли это намеком в сторону Гарри и Меган и попыткой наладить отношения в семье.

"Никто из нас не будет жить вечно. Важно помнить о том, что мы оставляем следующим поколениям", - сказала королева.