Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу за то, что он назвал певицу "наркоманкой"
Останкинский суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства, сообщает ТАСС.
Останкинский суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства, сообщает ТАСС.
Певица требовала взыскать с Гришковца 1,5 миллиона рублей (более 18 тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда.
В мае в выпуске программы "Би Коз" телеканала "Дождь" Гришковец, говоря о новом альбоме Земфиры "Бордерлайн", назвал певицу "наркоманкой", а ее песни - "наркоманскими".
Позже Гришковец записал видеообращение, в котором заявил, что сожалеет о своих словах и готов за них извиниться.
Сама Земфира в иске заявила, что слова писателя носили "порочащий характер" и причинили ей "физические и нравственные страдания".
Изначально иск был подан в Центральный районный суд Калининграда, но он вернул исковое заявление в связи с неподсудностью.