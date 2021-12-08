Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу за то, что он назвал певицу "наркоманкой"

Певица требовала взыскать с Гришковца 1,5 миллиона рублей (более 18 тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда.

В мае в выпуске программы "Би Коз" телеканала "Дождь" Гришковец, говоря о новом альбоме Земфиры "Бордерлайн", назвал певицу "наркоманкой", а ее песни - "наркоманскими".

Позже Гришковец записал видеообращение, в котором заявил, что сожалеет о своих словах и готов за них извиниться.

Сама Земфира в иске заявила, что слова писателя носили "порочащий характер" и причинили ей "физические и нравственные страдания".