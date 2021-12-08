Ср, 8.12.2021
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Виторган объяснил, почему выбрал Нинидзе после Собчак

Нино Нинидзе и Максим Виторган ФОТО: https://www.instagram.com/ninosha13/коллаж TVNET

Актер Максим Виторган после громкого развода с Ксенией Собчак начал роман с актрисой Нино Нинидзе. Многие удивились такому выбору Максима, ведь Нинидзе и Собчак - женщины абсолютно разных типажей. Однако актер отмечает, что в этом нет ничего странного.

Максим Виторган дал откровенное интервью Светлане Бондарчук, которая расспросила его о подробностях личной жизни. В частности, ведущую заинтересовало, как он мог вступить в отношения с, казалось бы, совершенно разными женщинами. "Они вообще люди с разных планет!" - считает Бондарчук.

49-летний актер не замедлил с ответом: "Человек - сложный компот". Максим добавил, что полярные взгляды на какие-то вещи - нормальное явление. "Это невозможно описать, сформулировать. Просто понимаешь, что ты созвучен тому или иному человеку или нет. Вот и все. Вербализировать это тяжело. У меня есть ближайшие друзья, которых я знаю по 20 лет. Мы во многом очень разные люди, а в чем-то непримиримо, но при этом у нас есть общность. Что это? Природа юмора? Ощущение жизни?" - отметил Виторган.

Видео: Интервью Максима Виторгана Светлане Бондарчук

Актер заявил, что знает пары, которые на первый взгляд несовместимы.

"Пересечение интересов, вкусов к музыке, фильмам - вообще не совпадают. Я знаю тех, кто очень давно вместе и не планирует расходиться. Даже не очень понимаю, где они пересекаются вообще, кроме спальни. Были друзья, у которых возвышенный вкус на все визуальное. Вот у них дом необыкновенной красоты, одежда, украшения. А в музыке какой-то ужас!" - удивляется Виторган.

Напомним, что Максим прожил с Ксенией Собчак почти шесть лет. Журналистка стала его третьей супругой. Ранее он был женат на актрисе Виктории Верберг и маркетологе Наталье.

Для Собчак Виторган стал первым мужем, после развода она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, с которым и живет на данный момент.

Виторган сейчас встречается с актрисой Нино Нинидзе. Поклонники подозревают, что скоро пара перейдет на серьезный уровень отношений.


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