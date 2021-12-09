Энистон: "Переживали, возможно, самое трудное время в своей жизни"

С бывшем мужем Джастином Теру у Дженифер остались очень теплые дружеские отношения. Они периодически даже видятся.

От воссоединения в сериале "Друзья" актеры долго отказывались, но в итоге проект все-таки состоялся после появления режиссера Бена Уинстона.

Дженифер призналась, что эти съемки были для нее эмоционально довольно тяжелыми из-за ностальгии по былым временам и воспоминаниям. Порой она покидала площадку: "Они построили декорации в точности такими, какими они были. Это просто застало меня врасплох, потому что я думала:

"О, привет, прошлое, помнишь меня? Как мы думали, что весь мир перед нами, и жизнь будет просто великолепной, а потом переживали, возможно, самое трудное время в своей жизни?"

Энистон с юмором воспринимает то, что о ней и ее личной жизни пишут в СМИ. Сейчас это заменяют соцсети. Да, актрисе не просто успевать за трендами. Она не гонится за подписчиками в соцсетях.

"Как будто мы сейчас нанимаем людей, основываясь на количестве подписчиков, а не на таланте. Я просто теряю связь. Я не из числа тех, кто думает: "Я хочу быть актуальной и заведу TikTok", - заметила Дженнифер.

Instagram-аккаунте у Энистон почти 40 миллионов подписчиков и она в числе звезд, кто быстрее всех набрал свой первый миллион подписчиков после регистрации аккаунта. Но ведение соцсетей утомляет Дженнифер.