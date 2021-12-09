Найдено новое массовое захоронение с жертвами резни в Сребренице

Силы боснийских сербов в 1995 году у города Сребреница убили более 8000 мужчин боснийских мусульман. Международные суды назвали эту резню геноцидом, сообщает AFP.

Новое массовое захоронение находится у города Калиновка, сообщает ICMP.

"Массовое захоронение в Калиновке необычно тем, что из всех мест захоронений жертв этого геноцида оно находится дальше всех от Сребреницы", - рассказал руководитель западнобалканской программы ICMP Мэтью Холидей.

"Оно находится всего в нескольких километрах от поселка Годинский Бар у Трновы, где бойцы отряда "Скорпионы" в июле 1995 года казнили шестерых боснийских мусульманских заложников", - сказал Холидей.

Запись этой казни была продемонстрирована на международных судах против бывших лидеров боснийских сербов, которые находились у власти во время этой резни.

Образцы ДНК с нового массового захоронения будут сравнены с генетическими образцами, которые предоставили родственники без вести пропавших в 10 отдельных случаях и передали специальной структуре Боснии и Герцеговины для проведения официальной идентификации.