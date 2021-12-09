Фото ⟩ Самые красивые рождественские елки мира из списка Forbes - Латвия в том числе!

В список Forbes вошла и знаменитая нью-йоркская елка в Рокфеллер-центре, которую зажигают в первую среду после Дня Благодарения.
В церемонии зажжения огней на ели, возраст которой составляет 85 лет, принимали участие знаменитости. Елка представляет собой норвежскую ель высотой 24 метра. Погасят ее огни традиционно 6 января.
В свою очередь, образовательная рождественская елка из перерабатываемых отходов предприятия по оказанию экологических услуг Clean R была установлена 1 декабря 2021 года в Риге на площади Ливу - во время социальной кампании Clean R "Не закопай будущее в мусор!". С помощью кампании и впечатляющей елки компания хотела привлечь внимание латвийского общества к продуманным покупкам, в том числе призвать к более рациональному подходу при выборе подарков в праздничные дни, а также побудить жителей более активно сортировать мусор, который может быть переработан в новые вещи. Однако новость разошлась по зарубежным СМИ вплоть до Великобритании, США и даже Китая.