Сейм утвердил советницу Левитса Куцину на должности судьи Конституционного суда

Куцина ранее была заместителем государственного секретаря Министерства юстиции, представителем Латвии в Суде Европейского союза. В Минюсте она работала директором департамента Суда ЕС, руководителем департамента прав человека отдела международного частного права.

В 2016 году Куцина была стала доцентом юридического факультета Латвийского университета.

Решение по кандидатуре Куциной планировалось еще в конце сентября, но из-за разногласий сторон этот вопрос был исключен из повестки Сейма.

Как ранее сообщило LTV, в телефонных разговорах с представителями "Для развития/За!" президент Эгил Левитс настоятельно рекомендовал фракции поддержать назначение его советницы Куциной судьей КС. Левитс звонил депутатам Инесе Войке и Вите Анде Терауде. Как сообщили источники LTV,

в случае, если фракция не поддержит Куцину, Левитс пообещал критиковать министров "Для развития/За!" и правительство, что может привести даже к его отставке.

Войка и Терауда информировали о разговорах с президентом свою фракцию.