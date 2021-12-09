Сейм утвердил советницу Левитса Куцину на должности судьи Конституционного суда
Сегодня Сейм утвердил советницу президента Латвии Эгила Левитса Ирену Куцину судьей Конституционного суда (КС).
Сегодня Сейм утвердил советницу президента Латвии Эгила Левитса Ирену Куцину судьей Конституционного суда (КС).
Куцина ранее была заместителем государственного секретаря Министерства юстиции, представителем Латвии в Суде Европейского союза. В Минюсте она работала директором департамента Суда ЕС, руководителем департамента прав человека отдела международного частного права.
В 2016 году Куцина была стала доцентом юридического факультета Латвийского университета.
Решение по кандидатуре Куциной планировалось еще в конце сентября, но из-за разногласий сторон этот вопрос был исключен из повестки Сейма.
Как ранее сообщило LTV, в телефонных разговорах с представителями "Для развития/За!" президент Эгил Левитс настоятельно рекомендовал фракции поддержать назначение его советницы Куциной судьей КС. Левитс звонил депутатам Инесе Войке и Вите Анде Терауде. Как сообщили источники LTV,
в случае, если фракция не поддержит Куцину, Левитс пообещал критиковать министров "Для развития/За!" и правительство, что может привести даже к его отставке.
Войка и Терауда информировали о разговорах с президентом свою фракцию.
Сам Левитс утверждает, что был неправильно понят.