Весной в Ригу возвращается MONATIK с большим концертом

Выступления MONATIK - это больше чем просто концерты. Это настоящая фирменная музыкально-танцевальная терапия! Главная фишка артиста не только в зажигательных ритмах и смелых музыкальных экспериментах, а в философии добра и веры в мечту, которую он транслирует через свои песни и стихи.

MONATIK - первый поп-артист, покоривший НСК "Олимпийский", креатор MONATIK Corporation, композитор, автор и саунд-продюсер легендарных хитов любимых миллионами поклонников по всему миру, продюсер мюзикла нового поколения "РИТМ", Заслуженный артист Украины, тренер-победитель проекта "Голос. Діти", тренер проекта "Голос країни 10", многократный победитель в номинациях "Лучший исполнитель", "Хит года", "Лучший клип" и других на престижных музыкальных премиях Украины, стран СНГ и Балтии.

Галерея: концерт MONATIK в Риге

Стадионное шоу MONATIK "LOVE IT Ритм" стало самым знаковым событием в украинской музыкальной индустрии за последней десятилетие. Его посетило более 60 тысяч человек, а трансляция самого масштабного шоу страны осуществлялась на телеканале "1+1". Стоит отметить, что предыдущая концертная программа Vitamin D, презентация которой состоялась в октябре 2017 года, признана "Лучшим концертным шоу" по версии профессиональной музыкальной премии YUNA, а также телевизионной премией "Телетриумф".

После стадионного шоу, масштабного мирового тура и невероятного успеха третьего сольного альбома артиста, музыкальные критики признали MONATIK "поп-королем" Украинской сцены. Что не удивительно, ведь хиты "Каждый раз", "Love it ритм", "То, от чего без ума", "Vitamin D", "Кружит", "Мокрая" не покидают лидирующие позиции в музыкальных чартах на территории Украины, Европы и стран СНГ. Дважды платиновый альбом "Love it ритм" назван "Лучшим альбомом" по версии профессиональной музыкальной премии YUNA и с первого дня покоряет радио-чарты.