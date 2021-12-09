Иски нескольких судей против обязательной вакцинации отклонены

Иски подавали судьи Рижского окружного суда Нормундс Рикис, Ивета Стуберовска и Олита Блумфелде, а также двое судей Земгальского окружного суда - Светлана Маршане и Висвалдис Спруданс.
Это второе дело подобного рода, вынесенное на рассмотрение суда первой инстанции, и иски по обоим делам были отклонены. Суд первым отклонил иск Сандры Руцки, служащей Министерства благосостояния, ее мужа Гунарса Руцкиса и ее дочери Кристины Руцки против обязательной вакцинации. Всего в суд уже поступило около 200 таких заявлений.
Как пояснил Административный районный суд в решении по делу Руцки, иск против обязательной вакцинации был отклонен, поскольку выгода для общества от введения обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав личности.
Суд признал, что обязательство вакцинации с последствиями его несоблюдения ограничивает право людей на неприкосновенность частной жизни, а также право свободно выбирать род занятий и работу в соответствии с их способностями и квалификацией.
Однако обязанность вакцинации, установленная правительством, имеет законную цель - защитить права других лиц и обеспечить эпидемиологическую безопасность населения, и она соразмерна, то есть средства, используемые законодателем, являются подходящими и необходимыми для достижения законной цели, и эта цель не может быть достигнута другими средствами, менее ограничивающими права и законные интересы человека.
По решению Кабинета министров, работники государственного сектора должны были вакцинироваться от Covid-19 до 15 ноября, однако те, кто начал курс вакцинации к этой дате, но еще не получил сертификата, могут продолжать работу. Крайний срок для получения сертификата о вакцинации этими лицами - 15 декабря текущего года.
Те же условия применяются к сотрудникам частного сектора.
На этой неделе правительство решило, что с 15 декабря те, кто получил либо единственную дозу вакцины Johnson& Johnson либо обе дозы вакцины против Covid-19 от других производителей, но еще не прошло 14 дней для получения сертификата о вакцинации, могут продолжать работать очно.