Иски нескольких судей против обязательной вакцинации отклонены

Иски подавали судьи Рижского окружного суда Нормундс Рикис, Ивета Стуберовска и Олита Блумфелде, а также двое судей Земгальского окружного суда - Светлана Маршане и Висвалдис Спруданс.

Это второе дело подобного рода, вынесенное на рассмотрение суда первой инстанции, и иски по обоим делам были отклонены. Суд первым отклонил иск Сандры Руцки, служащей Министерства благосостояния, ее мужа Гунарса Руцкиса и ее дочери Кристины Руцки против обязательной вакцинации. Всего в суд уже поступило около 200 таких заявлений.

Как пояснил Административный районный суд в решении по делу Руцки, иск против обязательной вакцинации был отклонен, поскольку выгода для общества от введения обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав личности.

Суд признал, что обязательство вакцинации с последствиями его несоблюдения ограничивает право людей на неприкосновенность частной жизни, а также право свободно выбирать род занятий и работу в соответствии с их способностями и квалификацией.

Однако обязанность вакцинации, установленная правительством, имеет законную цель - защитить права других лиц и обеспечить эпидемиологическую безопасность населения, и она соразмерна, то есть средства, используемые законодателем, являются подходящими и необходимыми для достижения законной цели, и эта цель не может быть достигнута другими средствами, менее ограничивающими права и законные интересы человека.

По решению Кабинета министров, работники государственного сектора должны были вакцинироваться от Covid-19 до 15 ноября, однако те, кто начал курс вакцинации к этой дате, но еще не получил сертификата, могут продолжать работу. Крайний срок для получения сертификата о вакцинации этими лицами - 15 декабря текущего года.

Те же условия применяются к сотрудникам частного сектора.