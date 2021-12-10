ReTV: Дефицит бумаги затронет и Латвию. Чего опасаться людям и СМИ?

Одна из причин нехватки бумаги в Европе - изменение деятельности двух крупных скандинавских производителей, один из которых объявил о прекращении производства бумаги.

Висвалдис Трокша, председатель правления Латвийской ассоциации полиграфических предприятий, сказал: "Это не было неожиданностью, они объявили об этом в прошлом году. Это был шаг номер один, и еще один шаг сделал производитель бумаги Stora Enso, который планировал сократить производство бумаги для газет и журналов с ноября этого года, но ускорили этот процесс и начали в июле".

В результате производство бумаги в Европе резко упало, что сказалось и на Латвии, поскольку мы очень зависим от скандинавской бумаги. Поскольку спрос превысил предложение, другие производители повысили цены.

Еще выше ее сделал рост цен на энергоносители, в целом на 20-30%. Но есть еще одна причина отсутствия бумаги - зависимость от восточных рынков.

Председатель правления SIA Jelgavas tipogrāfija Марис Матревичс заявил: "Больше всего повлиял китайский фактор, поставки из Китая, из Индонезии - бумаги оттуда шло достаточно. Теперь это уже не выгодно. Достаточное количество европейских книг производилось и в Китае, теперь и это невыгодно".

Дефицит бумаги, подорожание и другие факторы повысили цены на полиграфические услуги на 30-40 процентов и также повлияли на цены печатных изданий.

"Чего мы не ожидали, так это того, что рост цен будет действительно таким большим, до 15-20%. К сожалению, нам пришлось повысить цены на подписки на следующий год, книги, поскольку другого выхода, к сожалению, нет", - сказал Гунтар Клявинскис, председатель правления A/S Latvijas Mediji.

Вия Килбока, председатель правления SIA Apgāds Zvaigzne ABC, сказала: "Я уже сказала своим коллегам, что в следующем году издательское дело нужно сократить, потому что не исключено, что цены на все вырастут, а покупательная способность людей резко упадет. Нужно смотреть, как развивается ситуация".

Хотя ставка НДС на книги и печатные машины со следующего года будет снижена с 12% до 5%, она лишь частично компенсирует рост цен, вызванный дефицитом бумаги и другими факторами.

"Этот период, к сожалению, исключит из игры самых слабых игроков", - сказал Трокша.