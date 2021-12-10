Катрина Гупало приглашает на свои концерты по всей Латвии

На новую концертную программу Катрину вдохновили любовь к зиме и ее волнующая прохлада, мечтательное предпраздничное время с предвкушением чуда и медитативная тишина, которую наконец-то можно услышать во время личных раздумий, позволив себе полет для мечтаний, фантазий, обратившись к небу, к звездам и ощутив космос. В концертах прозвучат как романтические и меланхолические песни, например исполненная Николь Кидман "One Day I`ll Fly", так и темы на прославленные "Space Oddity" Дэвида Боуи и "Rocket Man" Элтона Джона, полные радости песни Алишы Киз и Лайзы Миннели, а также произведения Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры, без которых немыслим ни один зимний бал. Будут и собственные композиции Катрины Гупало и другие любимые слушателями песни на латышском языке и, возможно, это единственная концертная программа в Латвии, в которой есть песни на французском языке.

В концертах можно услышать также композицию Иманта Калниньша "Apvij rokas" ("Обними руками"), которую зрители особенно полюбили во время летнего концертного тура Катрины Гупало "Tauriņa samtainā smarža" ("Бархатный запах бабочки"), который был посвящен музыке легендарного композитора и прозвучал по всей Латвии.

ФОТО: пресс-фото/ Alex Lisenko

Сейчас объявлены шесть концертов тура. Премьера новой программы состоится 22 декабря в 19.00 в музее Бауского замка. Это будет второй раз, когда Катрина Гупало выступит в этом красивейшем месте, и любопытно, что она возвращается сюда именно с программой зимнего настроения, поскольку несколько лет назад, когда музыкант впервые гостила здесь, Катрина вместе с пианистом Андреем Осокиным также исполняла программу, посвященную зиме. Сейчас ожидается сольный концерт Катрины. Билеты можно приобрести в кассах музея Бауского замка.

Катрина Гупало ФОТО: Alex Lisenko/ пресс-фото

Катрина Гупало говорит: "Сейчас, когда никто из нас не может полностью быть уверенным в реализации любого замысла, процесс планирования концертов стал намного спонтаннее. Когда появляется какая-то великолепная идея, вся творческая и организаторская команда в очень короткий срок мобилизуется, чтобы концерты могли состояться. Чувствую, что солидарны с этим и слушатели, которые увлеченно "ловят" мероприятия, пока они есть, поскольку нет никакой гарантии, насколько долго это будет возможно. Конечно, так жить и планировать свою работу - это большой вызов, но в то же время большая радость видеть, что в местах продажи билетов оживление, радость видеть, насколько жаждут культуры жители Латвии".