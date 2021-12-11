Сб, 11.12.2021
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"В Латвии я тухну, толстею и плачу". Три личных истории эмиграции

ФОТО: скриншот видео

Хорошо ли там, где нас нет? Почему сегодня из Латвии уезжают молодые и успешные? Три героини, три разных опыта эмиграции прозвучали в эфире "Кто вам платит?".

У каждого живущего в Латвии есть друг, родственник или просто приятель, перебравшийся жить за границу. Миграционное сальдо в Латвии, к сожалению, отрицательное, - в год из страны уезжает на 3000 больше человек, чем возвращается. Почему латвийцы уезжают сегодня?

История первая: "Хотела жить в прогрессивном обществе". Блогер Лидия Нижникова о переезде в Швецию

ФОТО: Кто вам платит?

Известный латвийский блогер, экс-участница проекта Latvian Sisters и экс-продюсер первого TikTok-дома в Балтии Fam3 House Лидия Нижникова переехала в Швецию три недели назад. 

Почему? Она давно знала, что уедет, вопрос стоял только - куда и когда. 10 лет назад Лидия прожила год в Австралии и с тех пор грезила жизнью там, но ситуация сложились так, что страной для эмиграции все-таки стала Швеция. 

"Я все думала, где же она - эта глобальная причина [по которой она уехала]? Я думаю, что мне всегда хотелось жить в прогрессивном обществе и, когда ты начинаешь взрослеть, ты понимаешь, как экономика и политика влияют на то, как ты живешь, на качество твоей жизни, образование твоего ребенка. Я хочу, чтобы мой ребенок рос и учился в другой стране".

У Лидии в сети TikTok более 1,7 миллиона подписчиков, в Instagram - более 35 тысяч, а проект Latvian Sisters стал одними из самых влиятельных соцблогеров в Латвии по версии Golin Accelerators of Relevance. У девушки в Латвии была аудитория и рекламные контракты, с переездом в Швецию на данный момент она в деньгах теряет. Однако, совсем другая ситуация у мужа, и в первую очередь Лидия поехала за ним. Как "жена декабриста", смеется она.

Муж уехал в Швецию летом, Лидия гостила у него и на третий день сказала: "Мы переезжаем". Вернувшись в Латвию, она за неделю продала всю мебель, раздала все вещи, забрав с собой в Швецию только то, что поместилось в их маленькую машинку. Блогер говорит, что у нее есть план, как "внедрить себя" в эту новую страну и переезд по сути стал для нее новым вдохновением - вскоре она ждет приезда своего оператора, чтобы порадовать аудиторию новым контентом, продолжая свою блогерскую деятельность. Она убеждена, что может конкурировать и в Швеции. 

Тем не менее, даже при личной успешности, в конечном счете главную роль все же сыграл материальный вопрос и потенциал для мужа. Больше ли в Швеции карьерных возможностей для него? "Однозначно. Подход к этой работе абсолютно другой. Он - руководитель по проектам, как в Латвии - технический директор. Есть профессии в Латвии, в которых почему-то принижают людей, мол, она так себе. Мне это очень не нравится.

Те профессии, которые в Латвии "так себе", здесь очень уважают. 

Так было и в Австралии, мой муж тогда не был техническим директором, был работягой, таскал арматуру, и когда он говорил об этом, они отвечали: "Ничего себе, как ты туда попал? Это так круто". У нас тебя по головке за стройку не погладят. В Швеции это уважаемая профессия. Люди зарабатывают хорошие деньги и не живут от зарплаты до зарплаты, это просто видно". 

По наблюдениям Лидии, Швеция по климату и архитектуре очень напоминает Латвию, однако "там все по-другому". "Люди идут и у них другой взгляд, они по-другому себя несут, они каждый за себя и к тебе не лезут, вплоть до того, что шторы не висят на окнах. Ты видишь все, что там происходит, но никто не смотрит, потому что другого не надо. И мне очень хочется так - делать свое дело и чтобы другому не нужно было. Этот менталитет очень цепляет". 

Слышали ли в Швеции о новом штамме коронавируса омикроне? 

"Очень просто - его здесь даже не обсуждают, это не главная новость, здесь не носят масок, нет проверок QR-кодов...

Исключение, если только больше 100 человек идут, например, смотреть хоккей. Я в данный момент в Ikea, здесь огромное количество людей, я без маски, меня никто не проверял".

Удивила Швеция не только своим спокойным отношением к пандемии, но и ценами. "Я отказалась покупать здесь вещи в магазинах, только онлайн - не могу я заплатить в два раза дороже за то, что того не стоит. На 20-30% здесь дороже все, пока привыкнуть сложно", - признается Лидия. 

Но больше всего ее пока шокировали цены на услуги парикмахера: "Мне ответили, что покраска корней и тонировка - сделать тон холоднее или теплее - стоит от 250 евро. И я должна прийти на место и мне по количеству моих волос скажут, сколько материала уйдет, а у меня очень густые волосы, и мой парикмахер всегда говорит: "Боже, сколько материала на тебя уходит!", то есть я понимаю, что просто 300 с копейками я отдаю раз в полтора месяца на то, чтобы привести свою голову в порядок".

Лидия не скрывает, что в ближайшее время за услугами красоты планирует приезжать в Латвию.

Видео: История переезда Лидии Нижниковой

История вторая: "Не хотела встречать 2022 год в Латвии". Жизнь Юлии Дмитренко с чистого лица в Испании

Юля Дмитренко (Julia JD Dmitrenko) - фотограф со стажем родом из Одессы. Большую часть жизни она прожила в Риге, активно участвовала в творческой жизни Латвии, фотографировала практически всех известных людей Риги, организовывала выставки, поддерживала различные проекты для женщин по самооценке, перевоплощению и т. д. Однако перед приближающимся Новым годом она решила круто изменить жизнь, переехав с пятилетним сыном и двумя котами из Латвии в Испанию.  

Вот уже две недели она живет в солнечном Аликанте и наслаждается легким нравом испанцев, танцующих на улице. 

"У меня щелкнуло в голове, что я категорически не хочу встречать Новый год в Латвии, стала смотреть Лапландию, Деда мороза, а потом думаю: "Зачем мне туда, если я могу сразу начать жизнь с чистого листа в месте, которое мне было бы близко. И понеслась".

ФОТО: Кто вам платит?

Юлия не владеет испанским языком, плохо владеет английским, но это ее не останавливало. Она искала информацию на Facebook - в группах русскоязычных, живущих в Испании, быстро сориентировалась и несмотря на отсутствие разрешения на работу (у нее российское гражданство), если потребуется, она готова и "собирать апельсины". В целом же, Юля хотела бы развернуться как фотограф.

"Все, что я могла выжать из Латвии для себя, я выжала. Всех перефотографировала, хочу улучшить свои навыки и с новыми людьми познакомиться.

В Латвии мне больше нечего делать, я там тухну, не могу поднять свою попу с дивана, толстею, ем и плачу. Не хочу обратно". 

По словам Юли, в Испании у нее лучше настроение для того, чтобы учиться и развиваться.

Коронавирус в Испании настроение Юле не портит: "Там, где я нахожусь, никто ни разу у меня не спросил ни тест, ни прививку, ни маску. Эту тему никто не обсуждает, кафе, кинотеатры, детские площадки - все открыто, все счастливы. В магазинах маску надо, но не строго следят". 

Видео: История переезда Юлии Дмитренко 

История третья: Алина Пикаревская, переехавшая в Финляндию более 10 лет назад

Алина Пикаревская в профессии парикмахера более 20 лет. В Латвии она работала в престижных салонах красоты Māja, за ее плечами колоссальный опыт работы для медиа, многих латвийских и российских популярных персон. Работала с известными журналами "Лилит", "Люблю" и на музыкальном конкурсе "Новая Волна" в качестве парикмахера и фотографа. Она - победитель многочисленных конкурсов, чемпион Европы и мира по версии СМС (Мировая конфедерация парикмахеров. - Прим. ред.), президент CMC Finland, президент общественной организации Hius- ja kauneudenhoitajien maalimanjärjestö и организатор конкурса Open Hair Cup Finland. 

ФОТО: Кто вам платит?

Переехать в Финляндию ее заставили обстоятельства личной жизни - из-за мужа она много каталась между двумя странами и настало время делать выбор. Безусловно пугало "сидение дома на диване", не имея своей клиентуры в чужой стране. Однако, по приезду в Финляндию Алина сразу открыла статус самозанятого лица и в течение года полностью набрала клиентуру, преимущественно - русскоязычную. Это было 10 лет назад, хотя, по ощущениям Алины, словно вчера.

"Меня до сих пор обижает, почему я должна брать меньше финнов только потому, что говорю на русском языке? Налоги мы платим такие же, поэтому стараемся ситуацию выравнивать", - признается она.

В среднем в Финляндии за поход к парикмахеру клиенты платят 130-150 евро (за базовые услуги).

Что подкупает в Финляндии? По словам Алины, в первую очередь - взаимоуважение и дистанция: "Первое ощущение, которое сильно удивило и по сей день очень нравится, - приходит автобус, стоит на остановке куча народа, но никто не спешит залезть, не толкается, все смотрят друг на друга и пропускают глазами. Не сравнить с тем, когда приезжаешь в Латвию и тебя впихивают". 

Помнит мастер и свои первые впечатления о финских ценах. "Когда я переехала, я морально не могла купить себе кофе и финскую булочку, политую глазурью за 7,5 евро. И кофе был не капучино, а из фильтра, у меня в голове не укладывалось.

А потом я решила работать так, чтобы я об этом даже не задумывалась и шла в ресторан, когда хочу. Этого и достигла". 

Алина очень признательна финскому правительству за поддержку ее бизнеса в пандемию. Салон ни разу не закрывали из-за коронавируса, но дисциплинированные финны сами в первую волну ограничили посещения, что не могло не сказаться на обороте и прибыли салона.

"Финское государство очень сильно поддерживает предпринимателей - это я точно могу сказать. Мой латвийский мозг не всегда способен принять, как такое возможно? Я никогда в жизни не получала никаких дотаций, у нас волка ноги кормят, у нас предприниматель - это такая работа. Здесь же с начала пандемии была ежемесячная помощь - если оборот падает, они его компенсируют, чтобы у человека была возможность оплатить счета". 

Подчеркнула Алина и законопослушность финнов: "Не надо делать указаний, они уже все сами делают. Если им сказали: "Рекомендовано ходить в масках на улице", ты выходишь - а все уже идут в масках". По словам Алины, с этой недели в Финляндии вводят QR-коды в ресторанах после 17:00, однако какой-то проблемы она в этом не видит - в стране 80% привитых и уже началась ревакцинация.

Сама она тоже прошла курс вакцинации: "Я считала это своей обязанностью - мне государство сильно пошло навстречу в помощи как предпринимателю, почему я со своей стороны не могу пойти навстречу, если просят?

К тому же, мы работаем с людьми, и я считаю, что это важно".

Видео: История переезда Алины Пикаревской


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