"В Латвии я тухну, толстею и плачу". Три личных истории эмиграции

У Лидии в сети TikTok более 1,7 миллиона подписчиков, в Instagram - более 35 тысяч, а проект Latvian Sisters стал одними из самых влиятельных соцблогеров в Латвии по версии Golin Accelerators of Relevance. У девушки в Латвии была аудитория и рекламные контракты, с переездом в Швецию на данный момент она в деньгах теряет. Однако, совсем другая ситуация у мужа, и в первую очередь Лидия поехала за ним. Как "жена декабриста", смеется она.

Муж уехал в Швецию летом, Лидия гостила у него и на третий день сказала: "Мы переезжаем". Вернувшись в Латвию, она за неделю продала всю мебель, раздала все вещи, забрав с собой в Швецию только то, что поместилось в их маленькую машинку. Блогер говорит, что у нее есть план, как "внедрить себя" в эту новую страну и переезд по сути стал для нее новым вдохновением - вскоре она ждет приезда своего оператора, чтобы порадовать аудиторию новым контентом, продолжая свою блогерскую деятельность. Она убеждена, что может конкурировать и в Швеции.

Тем не менее, даже при личной успешности, в конечном счете главную роль все же сыграл материальный вопрос и потенциал для мужа. Больше ли в Швеции карьерных возможностей для него? "Однозначно. Подход к этой работе абсолютно другой. Он - руководитель по проектам, как в Латвии - технический директор. Есть профессии в Латвии, в которых почему-то принижают людей, мол, она так себе. Мне это очень не нравится.

Те профессии, которые в Латвии "так себе", здесь очень уважают.

Так было и в Австралии, мой муж тогда не был техническим директором, был работягой, таскал арматуру, и когда он говорил об этом, они отвечали: "Ничего себе, как ты туда попал? Это так круто". У нас тебя по головке за стройку не погладят. В Швеции это уважаемая профессия. Люди зарабатывают хорошие деньги и не живут от зарплаты до зарплаты, это просто видно".

По наблюдениям Лидии, Швеция по климату и архитектуре очень напоминает Латвию, однако "там все по-другому". "Люди идут и у них другой взгляд, они по-другому себя несут, они каждый за себя и к тебе не лезут, вплоть до того, что шторы не висят на окнах. Ты видишь все, что там происходит, но никто не смотрит, потому что другого не надо. И мне очень хочется так - делать свое дело и чтобы другому не нужно было. Этот менталитет очень цепляет".

Слышали ли в Швеции о новом штамме коронавируса омикроне?

"Очень просто - его здесь даже не обсуждают, это не главная новость, здесь не носят масок, нет проверок QR-кодов...