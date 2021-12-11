"Круче, чем камбэк Оксимирона": клип Моргенштерна собрал почти 5 млн просмотров

На YouTube он собрал уже почти 5 миллионов просмотров. За сутки клип также собрал 555 тысяч лайков и более 36 тысяч комментариев.

В песне артист иронизирует о своем побеге из России, говоря, что это "новость круче, чем камбэк Оксимирона".

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Сам он никак не комментировал этот факт.

Как выяснилось позже Моргенштерн и его супруга уехали в Дубай. В песне он объясняет, почему оставил Россию и что никаких препятствий покинуть страну у него не было, просто сел на поезд: "Уехал из России, ведь там стало холодно". Правда, рэпер отметил в тексте, что у него могут отнять бизнес, но не отнимут happiness. Да, он скучает по своим машинам и дорогим украшениям, но пока не хочет домой.

Видео снято в ОАЭ. В клипе Моргенштерн и его супруга Дилана отдыхают в роскошном отеле и радуются жизни.

Напомним, концертный директор рэпера в разговоре с журналистами предположил, что, возможно, артист вернется в Россию в ближайшее время.