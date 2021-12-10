Пт, 10.12.2021
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Супруга Лепса подала на развод после 20 лет брака

59-летний Григорий Лепс разводится с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Пара приняла решения расстаться мирно из-за общих детей. Об этом пишет StarHit.ru.

Напомним, супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.

СМИ подчеркивают, что пара не собирается публично выяснять отношения или делить имущество. Судебное разбирательство назначено на 20 декабря. 

Шаплыкова и Лепс познакомились в 2000 году. Через два года они расписались. Не известно, почему они решили разводиться. Ведь еще недавно певец признавался супруге в соцсетях в любви. 

В последнее время Анна публиковала посты, в которых рассуждала о переоценке ценностей:

"Всю жизнь ты куда-то спешишь, летишь и вечно не успеваешь. К 50-ти ты замедляешься и начинаешь смотреть не вперед, а внутрь себя… Это то время, когда уходят соперничество, зависть и конкуренция, время, когда приходит мудрость и тебя больше заботит не внешняя красота, а красота помыслов и поступков. Это тот возраст, когда у тебя есть сложившиеся ценности, которые ты уже никогда не поменяешь и не предашь. Время, когда ты понимаешь смысл фразы «Что ни делается - все к лучшему". И когда ты говоришь "это я", тебе уже не надо никому ничего доказывать. 50 - возраст внутренней гармонии, любви и принятия…".


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