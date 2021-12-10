Супруга Лепса подала на развод после 20 лет брака

"Всю жизнь ты куда-то спешишь, летишь и вечно не успеваешь. К 50-ти ты замедляешься и начинаешь смотреть не вперед, а внутрь себя… Это то время, когда уходят соперничество, зависть и конкуренция, время, когда приходит мудрость и тебя больше заботит не внешняя красота, а красота помыслов и поступков. Это тот возраст, когда у тебя есть сложившиеся ценности, которые ты уже никогда не поменяешь и не предашь. Время, когда ты понимаешь смысл фразы «Что ни делается - все к лучшему". И когда ты говоришь "это я", тебе уже не надо никому ничего доказывать. 50 - возраст внутренней гармонии, любви и принятия…".