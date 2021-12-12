Прокуроры: таможенникам приходилось выбирать между взятками или увольнением

Коллективная система взяточничества была настолько брутальной, что некоторые из обвиняемых даже признали - после задержания почувствовали облегчение, что это уже закончилось. Но есть и те, кто не видит свою вину и после ухода из таможни продолжают работу в госсекторе, например, в стройуправах самоуправлений, сообщает de facto.

"Шляпа" и "шкаф" - это прозвища уголовных процессов над двумя разными сменами таможенников в Терехово. Смена "шляпа" полученные взятки складывала в шляпу, которая была спрятана в свободном шкафчике в мужской раздевалке. А тайник "шкафа" был обустроен в углу самой раздевалки, к задней стенке какого-то шкафчика прикрепили мешочек для сбора денег. VID несколько месяцев (всю прошлую зиму и начало весны) фиксировал, как таможенники, в том числе и женщины, использовали эти тайники. Кроме того в раздевалке были обнаружены и тайники поменьше.

Оба процесса, начатых в апреле, были отосланы в прокуратуру. В октябре 21 сотрудник таможни получили обвинения, но вскоре после этого одна из обвиненных таможенниц умерла, в связи с чем в суд сейчас направлены дела о 20 таможенниках.

Так как были задержаны работники двух смен, вызовом было организовать работу так, чтобы одна смена не узнала о задержании другой - это планировалось дольше всего и увенчалось успехом, заявил прокурор Каспарс Андрушкинс, который ведет обвинение в деле "шляпы".

Из восьми работников этой смены только один - сравнительно молодой надзиратель таможни - согласился заключить договор со следствием. Андрушкинс был на допросах и других процессуальных действиях и строго комментирует поступки таможенников.

"Самое лично для меня непонятное, и, наверное, самое грустное, это то, что в разговоре с этими людьми создается впечатление, что они до сих пор не понимают и не воспринимают, что совершили тяжкое преступление. Они это не считают чем-то особенно противозаконным", - сказал прокурор.

Похоже дела обстоят и в случае "шкафа", где обвинение возглавляет прокурор Джена Андерсоне. Там сотрудничать со следствием договорились четверо из двенадцати осужденных.

Имена остальных восьми известны: Каспарс Кравалис, Жанис Разгуляевс, Александрс Лосевс, Юрис Отсровскис, Эдгарс Лайзанс, Ласма Лосане, Юрис Богдановс, Андрис Новикс. После ухода из таможни они устроились по-разному. Кто-то работает продавцом на автозаправочной станции, а кто-то опять работает в госсекторе.

Например, бывший надзиратель таможни Юрис Островскис снова госчиновник - инспектор в стройуправе Резекненского края. Говорить о процессе с de facto он отказался.

Жанис Разгуляевс - почти коллега Островскиса. Он работает помощником инспектора в стройуправе Лудзенского края и тоже не комментирует процесс.

Молчание бывших таможенников весьма точно показывает культуру, которые годами правила в Терехово.

"Как рассказал мне один из осужденных, он чувствует некоторое облегчение, потому что внутри понимал, что что-то такое произойдет. У него была дилемма - прекратить ли брать взятки. Выбор между преступлением и моббингом, который могли бы начать его коллеги. Из этой системы выйти нельзя, только если уволиться", - рассказывает Андерсоне.

Если коррупция в Терехово была системной, почему не пойманы и те, кто взятки давал? В прокуратуре признали, что сейчас главным было найти именно нечестных чиновников.