Вышел ежедневник с новыми работами современных латвийских фотографов

Изданный обществом ISSP ежедневник на 2022 год - это, как всегда, объект творческого дизайна, который актуализирует современную фотографию, вызывает к ней новый интерес и дает наслаждаться ей ежедневно. С момента выпуска первого ежедневника в 2013 году он стал надежным, ожидаемым и актуальным спутником на каждый день, как в Латвии, так и за рубежом, для всех тех, кто любит структурировать свою жизнь и мысли с помощью заметок.
Новинка! Как всегда тщательно продуманное, минималистичное по дизайну и удобное в обращении издание в этом году стало еще и "два в одном" - оно объединяет не только функции ежедневника и bullet journal, но и дополнено объемистым блокнотом для ежедневных записей.
Тема года: "Возвращение к истокам" - мифологическое возвращение к первозданному, "сверхчеловеческому". В ежедневнике есть развороты на каждый месяц, 53 недельных разворота с местом для заметок, календарь на год, международные праздники, именины, а также блокнот на 92 страницы для личных записей.
Издание снабжено 25 тщательно подобранными оригинальными фотоработами.
Ежедневник ISSP на 2022 год служит его владельцу персональной, до этого никому не демонстрировавшейся, галереей авторских работ в области современной фотографии на весь год. Среди местных авторов - художницы Кристине Краузе-Слуцка, Эва Страздиня, Лива Старе и Мерседес Маргойт.
Ежедневник ISSP уже сейчас можно заказать на странице ISSP или приобрести в галерее в Базаре Берга и в магазинах дизайнерских товаров и книжных.
Авторы дизайна ежедневника ISSP на 2022 год - многолетние партнеры по его созданию Артис Бредис и Рута Бриеде. Издание выпущено в сотрудничестве с Antalis Creative Power и VV Foundation. Креативный директор - Юлия Берковича.
Общество ISSP уже 14 лет работает в области современной фотографии, создавая активную фотографическую среду в Латвии, занимаясь образованием нового поколения латвийских фотохудожников и осуществляя международный обмен в этой сфере. С открытием галереи в Базаре Берга, ISSP зарекомендовало себя как важную точку на культурной карте Риги — единственное пространство в Латвии, посвященное современной фотографии.