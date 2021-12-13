Пн, 13.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Вышел ежедневник с новыми работами современных латвийских фотографов

ФОТО: Пресс-фото

По традиции и в этом году вышел в свет ежедневник ISSP на 2022 год, который претерпел приятные изменения. В этом году он порадует не только специально подобранными новыми работами современных латвийских и зарубежных фотохудожников, но и дополнительным удобным блокнотом.

Изданный обществом ISSP ежедневник на 2022 год - это, как всегда, объект творческого дизайна, который актуализирует современную фотографию, вызывает к ней новый интерес и дает наслаждаться ей ежедневно. С момента выпуска первого ежедневника в 2013 году он стал надежным, ожидаемым и актуальным спутником на каждый день, как в Латвии, так и за рубежом, для всех тех, кто любит структурировать свою жизнь и мысли с помощью заметок.

ФОТО: Пресс-фото

Новинка! Как всегда тщательно продуманное, минималистичное по дизайну и удобное в обращении издание в этом году стало еще и "два в одном" - оно объединяет не только функции ежедневника и bullet journal, но и дополнено объемистым блокнотом для ежедневных записей.

Тема года: "Возвращение к истокам" - мифологическое возвращение к первозданному, "сверхчеловеческому". В ежедневнике есть развороты на каждый месяц, 53 недельных разворота с местом для заметок, календарь на год, международные праздники, именины, а также блокнот на 92 страницы для личных записей. 

ФОТО: Пресс-фото

Издание снабжено 25 тщательно подобранными оригинальными фотоработами.

Ежедневник ISSP на 2022 год служит его владельцу персональной, до этого никому не демонстрировавшейся, галереей авторских работ в области современной фотографии на весь год. Среди местных авторов - художницы Кристине Краузе-Слуцка, Эва Страздиня, Лива Старе и Мерседес Маргойт.

Ежедневник ISSP уже сейчас можно заказать на странице ISSP или приобрести в галерее в Базаре Берга и в магазинах дизайнерских товаров и книжных.

Авторы дизайна ежедневника ISSP на 2022 год - многолетние партнеры по его созданию Артис Бредис и Рута Бриеде. Издание выпущено в сотрудничестве с Antalis Creative Power и VV Foundation. Креативный директор - Юлия Берковича.

ФОТО: Пресс-фото

Общество ISSP уже 14 лет работает в области современной фотографии, создавая активную фотографическую среду в Латвии, занимаясь образованием нового поколения латвийских фотохудожников и осуществляя международный обмен в этой сфере. С открытием галереи в Базаре Берга, ISSP зарекомендовало себя как важную точку на культурной карте Риги — единственное пространство в Латвии, посвященное современной фотографии.


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