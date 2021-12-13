Вышел ежедневник с новыми работами современных латвийских фотографов

Изданный обществом ISSP ежедневник на 2022 год - это, как всегда, объект творческого дизайна, который актуализирует современную фотографию, вызывает к ней новый интерес и дает наслаждаться ей ежедневно. С момента выпуска первого ежедневника в 2013 году он стал надежным, ожидаемым и актуальным спутником на каждый день, как в Латвии, так и за рубежом, для всех тех, кто любит структурировать свою жизнь и мысли с помощью заметок.

ФОТО: Пресс-фото

Новинка! Как всегда тщательно продуманное, минималистичное по дизайну и удобное в обращении издание в этом году стало еще и "два в одном" - оно объединяет не только функции ежедневника и bullet journal, но и дополнено объемистым блокнотом для ежедневных записей.

Тема года: "Возвращение к истокам" - мифологическое возвращение к первозданному, "сверхчеловеческому". В ежедневнике есть развороты на каждый месяц, 53 недельных разворота с местом для заметок, календарь на год, международные праздники, именины, а также блокнот на 92 страницы для личных записей.

ФОТО: Пресс-фото

Издание снабжено 25 тщательно подобранными оригинальными фотоработами.

Ежедневник ISSP на 2022 год служит его владельцу персональной, до этого никому не демонстрировавшейся, галереей авторских работ в области современной фотографии на весь год. Среди местных авторов - художницы Кристине Краузе-Слуцка, Эва Страздиня, Лива Старе и Мерседес Маргойт.

Ежедневник ISSP уже сейчас можно заказать на странице ISSP или приобрести в галерее в Базаре Берга и в магазинах дизайнерских товаров и книжных.

Авторы дизайна ежедневника ISSP на 2022 год - многолетние партнеры по его созданию Артис Бредис и Рута Бриеде. Издание выпущено в сотрудничестве с Antalis Creative Power и VV Foundation. Креативный директор - Юлия Берковича.

ФОТО: Пресс-фото