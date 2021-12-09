В Латвии официально подтверждены первые случаи омикрон-штамма

Как пояснил руководитель лаборатории Сергей Никишин, в данный момент проверяются еще три образца, кроме того, еще один поступил недавно.

Напомним, за время до 8 декабря Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующие омикрон-штамму коронавируса.

Во всех случаях SPKC уже организовал необходимые эпидемиологические мероприятия, в том числе - установил контактных лиц и рекомендовал строго соблюдать домашний карантин.

Все пять человек вернулись из других стран - двое из Швеции, двое из Норвегии, один из Великобритании - и сделали тесты в аэропорту. Один инфицированный в возрасте 20-29 лет, трое - в группе 30-39 лет, один - в группе 40-49 лет, все были полностью вакцинированы.