В Латвии официально подтверждены первые случаи омикрон-штамма
Национальная референтная лаборатория Рижской клинической университетской больницы (RAKUS) подтвердила первые два случая омикрон-штамма коронавируса, сообщает агентство LETA.
Национальная референтная лаборатория Рижской клинической университетской больницы (RAKUS) подтвердила первые два случая омикрон-штамма коронавируса, сообщает агентство LETA.
Как пояснил руководитель лаборатории Сергей Никишин, в данный момент проверяются еще три образца, кроме того, еще один поступил недавно.
Напомним, за время до 8 декабря Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующие омикрон-штамму коронавируса.
Во всех случаях SPKC уже организовал необходимые эпидемиологические мероприятия, в том числе - установил контактных лиц и рекомендовал строго соблюдать домашний карантин.
Все пять человек вернулись из других стран - двое из Швеции, двое из Норвегии, один из Великобритании - и сделали тесты в аэропорту. Один инфицированный в возрасте 20-29 лет, трое - в группе 30-39 лет, один - в группе 40-49 лет, все были полностью вакцинированы.
SPKC просит жителей, которые возвращаются в Латвию из путешествий или рабочих поездок, сделать оплаченный государством тест в аэропорту, таким образом защитив себя и других людей.