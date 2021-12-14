100 лет с Эдит Пиаф: в Splendid Palace пройдет праздничная программа Андрея Осокина

Начало мероприятия в 18:00.

Концерт-спектакль Андрея Осокина и Катрины Гупало "100 лет с Пиаф" был создан в 2015 году как экспериментальный межжанровый проект, но оказался настолько успешным, что после нескольких гастрольных туров получил высокую оценку не только слушателей, но и музыкальных критиков по всей Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

"Роль Эдит Пиаф можно считать настоящим испытанием для любой певицы, любой актрисы. Результат не разочаровал, убедив в профессионализме реа-лизации идеи и универсальности креативной концепции", - писал Армандс Знотиньш на портале Satori.

Концертное представление, посвященное Пиаф, также звучало в Великобритании и Финляндии, но пока что в Риге оно было показано только один раз. Преодолевая грань между театром и исполнительским искусством, классической и популярной музыкой, "100 лет с Пиаф" раскрывает историю любви мужчины и женщины и ее неукротимую природу в подчиненной вдохновению жизни художника.

Посвящение столетию легендарной французской певицы Эдит Пиаф сочетает как легендарные хиты и наиболее пронзительные песни послед-них лет Пиаф, которые станут открытием для многих слушателей, так и классическую музыку, звучавшую при ее жизни, вдохновлявшую ее и создававшую атмосферу Парижа ХХ века - музыку Мориса Равеля и Эрика Сати, Клода Дебюсси и Оливье Мессиана. Специальный гость спектакля - молодой певец и тромбонист Герман Суперфин.

Видео: "100 лет с Пиаф"

В программе вечера, посвященного дню рождения Эдит Пиаф, также будет показана короткометражная лента режиссера-постановщика Екатерины Ланской "Сон Русалки", снятая этим летом на великолепной вилле Кристапа Морберга в Юрмале.

ФОТО: Пресс-фото

Сценарий фильма основан на детских фантазиях режиссера, которая родилась на Сахалине. В детстве она верила, что русалки рождаются на островах, но свою необычность им приходится скрывать. Ей, как творцу, всегда были интересны аутсайдеры, представители субкультур, люди, выходящие за рамки привычного. Так родилась идея - рассказать историю любви русалки и вампира - бунт против скуки, пресыщенности и одиночества.

ФОТО: Пресс-фото

"В этом действе сочетаются парадоксальные вещи: современная пошлость и поэтика романтизма с его прославлением зла, насыщенная внутренняя жизнь персонажей и возрождение мифотворчества", - говорит о своей идее Ланская.

"Главные исполнители - пианистка и певица Катрина Гупало и музыкант Герман Суперфин - безукоризненно выполняют поставленную режиссером задачу. Русалка и вампир, скрывающийся за образом простого рыбака, чувствительны, безрассудны и готовы балансировать на грани любви и смерти. И все это разворачивается на фоне легендарной песни Эдит Пиаф "La Vie en Rose" в исполнении великой Марлен Дитрих, поэтому я решила добавить к французской изысканности немецкой бравурности".

ФОТО: Пресс-фото